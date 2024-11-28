Парламент Абхазии назначил дату президентских выборов

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Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года.

Как информировал "Кавказский узел", 27 ноября парламент Абхазии назначил дату рассмотрения поправок в Конституцию.

Сегодня депутаты парламента Абхазии объявили 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Депутаты Резо Зантария и Адгур Харазия предложили назначить выборы на более ранний срок. Депутат Демур Гогия наоборот – предложил перенести выборы на более позднюю дату, отметило издание.

"В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу. Это традиционный в Абхазии день для выборов", – привело сегодня РИА "Новости" слова депутата Даута Хутаба.

Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

Абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов. Также оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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