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12:39, 28 ноября 2024

Парламент Абхазии назначил дату президентских выборов

Парламент Абхазии. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/cmi/161/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года.

Как информировал "Кавказский узел", 27 ноября парламент Абхазии назначил дату рассмотрения поправок в Конституцию.

Сегодня депутаты парламента Абхазии объявили 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Депутаты Резо Зантария и Адгур Харазия предложили назначить выборы на более ранний срок. Депутат Демур Гогия наоборот – предложил перенести выборы на более позднюю дату, отметило издание.

"В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу. Это традиционный в Абхазии день для выборов", – привело сегодня РИА "Новости" слова депутата Даута Хутаба.

Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

Абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов. Также оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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