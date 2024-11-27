Парламент Абхазии назначил дату рассмотрения поправок в Конституцию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Законопроект "О законодательной и исполнительной власти", который предусматривает передачу ряда полномочий от президента парламенту, Абхазии будет рассмотрен 28 ноября. Он предусматривает назначение министров парламентом и упразднение должности премьер-министра.

Как писал "Кавказский узел", абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов. Также оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

На заседании парламента Абхазии 28 ноября будет рассмотрена передачу части полномочий президента страны парламенту, сообщило сегодня "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу абхазского парламента.

"На повестке дня очередной сессии парламента будут рассматриваться вопросы перераспределения полномочий между президентом и парламентом в рамках поправки к законопроекту об исполнительной и законодательной власти, а также законопроект о кадастре недвижимости. Это важные вопросы, напрямую касающиеся процессов, происходящих в нашей стране", процитировало агентство сообщение пресс-службы.

К 18.40 мск сообщении о дате рассмотрении поправок к Конституции Абхазии на сайте и в Telegram-канале парламента Абхазии не опубликовано.

Комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправок в Конституцию - "О законодательной и исполнительной власти", согласно которым ряд полномочий будет передан от президента парламенту, сообщило РИА Новости .

Проект Конституционного закона о поправках к Конституции предусматривает упразднение Кабинета министров, который является коллегиальным органом, формируемым президентом. Это изменение приведет к упразднению должностей премьер-министра и вице-премьеров, сообщило 26 ноября агентство "Апсныпресс".

Как пояснил глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, цель данной реформы - оптимизация и повышение эффективности исполнительной власти. Основное внимание уделяется исключению «посредников» между министрами и президентом. "Должность премьер-министра, введенная Конституцией 1994 года, как элемент стабилизации для снижения общественного напряжения имела свои плюсы. Однако на текущий момент решение отказаться от этой должности принято в интересах упрощения структуры управления", - отметил он в интервью агентству.

Также законопроект предусматривает назначение министров по согласованию с парламентом, что приведет к более активному участию депутатов в отборе ключевых государственных должностных лиц. "Я считаю, что эта реформа крайне важна и необходима. При нынешнем подходе общество, включая парламент, будет в курсе планов и намерений кандидата на должность министра, а также его программ реформирования министерства. Такое положение будет способствовать открытости и прозрачности", - подчеркнул Даут Хутаба.

Законопроект также закрепляет за президентом право на роспуск парламента и проведение новых парламентских выборов в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур министров более одной трети этих должностей остаются вакантными, но депутаты выступают против этой поправки, добавил он. "В парламенте единодушно согласны, что эту норму нужно исключить, чтобы избежать нарушения баланса власти. Если проект будет принят в первом чтении, ко второму чтению будут подготовлены поправки, исключающие эту норму. Мы действительно стремимся создать баланс власти, а наделение президента чрезмерными полномочиями может привести к негативным последствиям", - считает Хутаба.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики заявили, что причиной протестов в Абхазии стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.