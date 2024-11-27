RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:39, 27 ноября 2024

Парламент Абхазии назначил дату рассмотрения поправок в Конституцию

Парламент Абхазии. Фото: https://www.sukhumcity.ru/novosti/item/861-parlament-abkhazii-prinyal-reshenie-ob-amnistii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Законопроект "О законодательной и исполнительной власти", который предусматривает передачу ряда полномочий от президента парламенту, Абхазии будет рассмотрен 28 ноября. Он предусматривает назначение министров парламентом и упразднение должности премьер-министра.

Как писал  "Кавказский узел", абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов. Также оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

На заседании парламента Абхазии  28 ноября будет рассмотрена передачу части полномочий президента страны парламенту, сообщило сегодня  "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу абхазского парламента.

"На повестке дня очередной сессии парламента будут рассматриваться вопросы перераспределения полномочий между президентом и парламентом в рамках поправки к законопроекту об исполнительной и законодательной власти, а также законопроект о кадастре недвижимости. Это важные вопросы, напрямую касающиеся процессов, происходящих в нашей стране", процитировало агентство сообщение  пресс-службы.

К 18.40 мск сообщении о дате рассмотрении поправок к Конституции Абхазии на сайте и в Telegram-канале парламента Абхазии не опубликовано.

Комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправок в Конституцию - "О законодательной и исполнительной власти", согласно которым ряд полномочий будет передан от президента парламенту, сообщило РИА Новости .

Проект Конституционного закона о поправках к Конституции предусматривает упразднение Кабинета министров, который является коллегиальным органом, формируемым президентом. Это изменение приведет к упразднению должностей премьер-министра и вице-премьеров, сообщило 26 ноября агентство "Апсныпресс".

Как пояснил глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, цель данной реформы - оптимизация и повышение эффективности исполнительной власти. Основное внимание уделяется исключению «посредников» между министрами и президентом. "Должность премьер-министра, введенная Конституцией 1994 года, как элемент стабилизации для снижения общественного напряжения имела свои плюсы. Однако на текущий момент решение отказаться от этой должности принято в интересах упрощения структуры управления", - отметил он в интервью агентству.

Также законопроект предусматривает назначение министров по согласованию с парламентом, что приведет к более активному участию депутатов в отборе ключевых государственных должностных лиц. "Я считаю, что эта реформа крайне важна и необходима. При нынешнем подходе общество, включая парламент, будет в курсе планов и намерений кандидата на должность министра, а также его программ реформирования министерства. Такое положение будет способствовать открытости и прозрачности", - подчеркнул Даут Хутаба.

Законопроект также закрепляет за президентом право на роспуск парламента и проведение новых парламентских выборов в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур министров более одной трети этих должностей остаются вакантными, но депутаты выступают против этой поправки, добавил он. "В парламенте единодушно согласны, что эту норму нужно исключить, чтобы избежать нарушения баланса власти. Если проект будет принят в первом чтении, ко второму чтению будут подготовлены поправки, исключающие эту норму. Мы действительно стремимся создать баланс власти, а наделение президента чрезмерными полномочиями может привести к негативным последствиям", - считает Хутаба.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики заявили, что причиной протестов в Абхазии стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Противники инвестсоглашения у администрации президента Абхазии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Республика" от 18.11.24, https://t.me/respublicaabh/9986
25 ноября 2024, 23:31
Оппозиция призвала абхазских депутатов голосовать против инвестсоглашения
Аслан Бжания. Фото: администрация президента Республики Абхазия
25 ноября 2024, 09:46
Бжания выступил против конституционных реформ в Абхазии
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика", https://t.me/respublicaabh/9790
23 ноября 2024, 06:31
Абхазская оппозиция подняла вопрос об отмене инвестиционного соглашения
Линии электропередач. Стоп-кадр видео из YouTube-канала Energon, https://www.youtube.com/watch?v=BSpaL_0alGU
22 ноября 2024, 23:07
Власти Абхазии на неделю оплатили переток электроэнергии из России
Аслан Бжания. Фото : администрация президента Республики Абхазия
22 ноября 2024, 17:39
Бжания покинул Абхазию после отставки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Фото
15:28, 15 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Протесты в Абхазии могут принести бонус Грузии? Имхо, нет! Кремль молча наблюдает
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
На избирательном участке в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 ноября 2024, 16:14
Муниципальные выборы назначены в Азербайджане

Михаил Кавелашвили. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-prezidenty-ot-pravyashej-partii-gruzii-stal-mihail-kavelashvili/
27 ноября 2024, 11:24
Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии

Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
26 ноября 2024, 19:39
Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать суд в Ставрополе*

Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv
26 ноября 2024, 16:46
Эмин Ибрагимов заявил о политических мотивах преследования

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше