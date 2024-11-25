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09:46, 25 ноября 2024

Бжания выступил против конституционных реформ в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

Как информировал "Кавказский узел", абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжания намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов. Также ранее оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

Аслан Бжания выступил против проведения конституционных реформ в Абхазии, которые подразумевают в том числе закрепление смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы для выборов в парламент и перераспределение полномочий между ветвями власти для перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

"Политическое устройство республики должно быть таким, каким оно является. Я думаю, они (оппозиция) хотят какую-то тему показать людям как реформаторы. Сомневаюсь, что в их рядах есть люди, которые могли бы грамотно обосновать необходимость проведения конституционной реформы и провести эту реформу", – привел ТАСС сегодня слова Бжания.

Ситуация, которая сложилась в Абхазии после массовых протестов, еще не достигла точки невозврата, поскольку она может быть разрешена посредством проведения выборов, считает он.

" Выборы – это мерило истины. В результате выборов будет понятно, кого поддерживает население, граждане. В известной степени определенные противоречия будут решены, но проблемы останутся, конечно же. Их надо будет решать ", – сказал бывший президент Абхазии.

Также он заявил, что Абхазия не сможет развиваться без инвестиций извне. В республике точки роста – это туризм, транспортная логистика, субтропическое сельское хозяйство, медицина.

"Это то, что мы развивали. Иных точек роста у нас нет и быть не может. Это те направления экономики, в которых изначально имеем конкурентные преимущества. Для того, чтобы все это развить, необходимо в экономику вложить существенные финансовые ресурсы. Где их взять – очевидно и понятно. Внутри страны таких ресурсов нет и быть не может по понятным причинам. Эти ресурсы должны быть привлечены из-за пределов Абхазии", – сказал Бжания.

Бывший президент также отметил, что в Абхазии бюджет не может покрыть социальных обязательств государства, и что в республике работающих столько же, сколько пенсионеров.

"Работающих должно быть в три-четыре раза больше, чтобы пенсионеры чувствовали себя более или менее комфортно. Риск в том, что вооруженные силы нужно переоснастить, технически перевооружить, поднять заработную плату силовикам, учителям, врачам. Риск в том, что мы не развиваемся или развиваемся медленно", – сказал Бжания.

Также он подтвердил свое намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах президента Абхазии.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики заявили, что причиной протестов в Абхазии стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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