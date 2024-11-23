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06:31, 23 ноября 2024

Абхазская оппозиция подняла вопрос об отмене инвестиционного соглашения

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика", https://t.me/respublicaabh/9790

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После отставки Аслана Бжании абхазская оппозиция намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения, которое стало причиной массовых протестов.

Как информировал "Кавказский узел", 11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стала заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. Результатом протестов стала отставка президента Аслана Бжании. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию.

Абхазская оппозиция, добившаяся протестам отставки Аслана Бжании, считает необходимым отмену инвестиционного соглашения путем парламентского голосования, рассказал один из лидеров оппозиции – глава ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

"Этот вопрос обсуждался на заседании совета "Аруаа" и все сошлись на том, что это соглашение нужно отменить, либо парламент должен проголосовать против ратификации. Мы должны довести это до логического конца, поскольку именно это соглашение привело [к протестам]. Все остальные лидеры оппозиции также поддержали эту точку зрения и пришли к выводу, что этот вопрос должен быть решен окончательно и безоговорочно", – сказал Гулия корреспонденту "Кавказского узла".

Инвестиционное соглашение мало кому нравится в Абхазии, отметил аналитик, много лет изучающий Абхазию. "Лучшее, что сейчас могут сделать абхазы – обратиться к российской стороне и предложить переработать это соглашение. Но не факт, что Россия согласиться, поскольку за соглашением, по слухам, стоят вполне определенные интересанты", – сказал аналитик на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазская оппозиция разрозненна. Одна ее часть сплотилась вокруг Адгура Ардзинбы, вторая – вокруг Левана Микаа, продолжил он.

"Ситуация вошла в цугцванг (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции). Принять соглашение – задачи хуже не было, отказать – вызвать неудовольствие российской стороны. Именно поэтому оппозиция пытается добиться того, чтобы парламент отказался ратифицировать соглашение, дабы если она победит на выборах, переложить вину на парламент", – пояснил аналитик.

Он отметил, что ранее вместо инвестиционного соглашения предлагался закон об особой экономической зоне. Однако этот закон неэквивалентен соглашению, поскольку Галский район, на который он распространяется, не вызывает интереса у инвесторов.

Напомним, 18 ноября опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики указали, что поводом для протестов в Абхазии было инвестсоглашение с Россией, но истинной причиной их стало стремление влиятельных группировок к перераспределению власти. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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