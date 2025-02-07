Первый самолет с пассажирами приземлился в аэропорту Сухума

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Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. На нем, в частности прибыл кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о том, что аэропорт в Сухуми (абхазское название – Сухум) будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора. 19 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания (занимал должность президента Абхазии с 2020 по 2024 год - прим. "Кавказского узла") заявил, что аэропорт в Сухуме будет открыт 31 декабря 2024 года, если не помешают "боевые действия в разных государствах", он добавил, что технические полеты планируется начать в июле 2024 года.

Сухумский аэропорт расположен в 18 километрах от города в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны аэропорт отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

Первый тестовый рейс с пассажирами на борту выполнен в аэропорт Сухума авиакомпанией UVTaero. Его пассажирами стали кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба и абхазские студенты, обучающиеся в российских вузах, сообщило сегодня агентство "Апсныпресс".

"Более чем через 30 лет сухумский аэропорт принял самолет, которого мы ждали так давно. Уверен в том, что география полетов в Россию будет расширяться", – заявил Гунба.

По его словам, с начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России.

«Мы уверены, что такого рода проект улучшит экономическое состояние и привлекательность нашей страны. Безусловно, это одно из важнейших направлений, которое мы и дальше будем развивать», - приводятся его слова в публикации.

Штаб оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы заявил 5 февраля, что переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются в целях предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил штаб Адгура Ардзинбы и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Напомним, что в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. 5 февраля Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов. Ардзинба заявил, что его сторонники признают выбор народа.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2024 года власти Абхазии отказались от проекта расширения территории аэропорта в Сухуме после протестов местных жителей. Эта инициатива была выдвинута ради повышения инвестиционной привлекательности проекта, но жители республики выступили против, поскольку в Абхазии остается актуальным вопрос о сохранении земель независимыми, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

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