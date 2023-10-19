Бжания назвал сроки запуска сухумского аэропорта

19 октября 2023, 18:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сухумский аэропорт будет открыт 31 декабря 2024 года, если не помешают "боевые действия в разных государствах", технические полеты планируется начать в июле 2024 года, заявил сегодня президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что реконструкция аэропорта будет полностью проведена за счет российского инвестора.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о том, что аэропорт в Сухуми (абхазское название – Сухум) будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Аэропорт расположен в 18 километрах от Сухуми в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны Сухумский аэропорт Бабушара отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

Технические полеты из сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, сам запуск аэропорта намечен на 31 декабря 2024 года, сообщил сегодня президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

"В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта - 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать - если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб", - процитировало его ТАСС.

Он отметил, что реконструкция аэропорта будет полностью проводиться за счет инвестора, так как "государственных денег в бюджете Абхазии на реконструкцию аэропорта нет". "Инвестор также должен восстановить за свои средства, капитально отремонтировать две подстанции, привести в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту", - добавил Бжания.

Посредством проекта по восстановлению аэропорта в Сухуми Россия пытается продемонстрировать свое доминирование в регионе. Сама же работа аэропорта может быть рентабельной только летом, потому что в это время года в Абхазию прибывает наибольшее количество туристов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики Михаил Токмазишвили и Валерий Чечелашвили.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.