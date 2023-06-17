Россия и Абхазия договорились о реконструкции сухумского аэропорта

17 июня 2023, 08:44

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Власти России и Абхазии подписали соглашение о том, что аэропорт в Сухуме будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора, сообщило Минэкономразвития.

Как сообщал "Кавказский узел", опрошенные в декабре 2021 года аналитики отметили, что реконструкция сухумского аэропорта бессмысленна, так как он будет убыточным из-за малочисленности населения Абхазии, дефицита специалистов, техники и средств для его обслуживания.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

По словам Решетникова, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией является частью стратегии по развитию туризма.

"Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики. Для России новый аэропорт решит сразу две важные задачи – снимет крайнюю загруженность с аэропорта Сочи и с многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер", которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан", – привел 16 июня слова Решетникова "Интерфакс".

Реконструкция аэропорта будет проходить в два этапа за счет средств частного инвестора из России. Стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. В его рамках будет проведена реконструкция 2,4 километра из 3,6 километров взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт сможет принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21, а также грузовые Ил-76.

Ожидается, что после первого этапа реконструкции годовой объем пассажиропотока составит 375,8 тысячи человек. Второй этап реконструкции начнется после того, как объем пассажиропотока достигнет одного миллиона пассажиров в год. Согласно плану реализации проекта, аэропорт должен восстановить работу до конца 2024 года.

Напомним, аэропорт расположен в 18 километрах от Сухума в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны Сухумский аэропорт Бабушара отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

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