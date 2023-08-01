Аналитики прокомментировали планы открытия сухумского аэропорта

01 августа 2023, 13:48

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Посредством проекта по восстановлению аэропорта в Сухуми Россия пытается продемонстрировать свое доминирование в регионе. Сама же работа аэропорта может быть рентабельной только летом, потому что в это время года в Абхазию прибывает наибольшее количество туристов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики Михаил Токмазишвили и Валерий Чечелашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о том, что аэропорт в Сухуми (абхазское название – Сухум) будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Аэропорт расположен в 18 километрах от Сухуми в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны Сухумский аэропорт Бабушара отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

Соглашением о восстановлении аэропорта в Сухуми власти России пытаются продемонстрировать ее доминирование в регионе, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

"Когда работал сухумский аэропорт, то у него были пассажиры и был смысл в его работе. В настоящее время это не рентабельно для России. Это решение политического характера – Россия партнер Абхазии и доминант. Это еще связано с территорией Пицунды, которую Россия арендует на 49 лет", – сказал Токмазишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Аэропорт понадобится в случае вложения инвестиций Россией в Пицунду и ее район. Но это входит в интересы очень узкого круга жителей России.

Аэропорт не выгоден с точки зрения гражданской авиации. Однако с учетом того, что в Абхазии расположены российские военные базы, функционирование аэропорта выгодно России, добавил аналитик.

"Если взлетно-посадочная полоса останется у Абхазии, тогда контроль будет осуществлять она. Однако в том случае, если аэропорт и взлетно-посадочная полоса будет в руках России, тогда она будут контролировать и управлять, тогда Абхазия станет постепенно подчиняться интересам России", – отметил Токмазишвили.

В сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде. В частности, 5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме. 17 сентября 2022 года в Сухуме прошла еще одна акция протеста. Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

В летний период в Абхазии много туристов и они могут обеспечить работу аэропорта, но в зимний период его работа обеспечена быть не сможет. Также аэропорт не выгоден для транспортировки грузов, Абхазия ведет торговлю посредством железнодорожного сообщения. Однако именно железная дорога может стать препятствием для работы аэропорта, поскольку является наиболее дешевым видом транспорта, и к нему прибегнут люди для экономии средств, пояснил экономист.

Российская сторона давно говорила о необходимости возобновления работы аэропорта в Сухуми. Основная цель этого – еще больше оторвать Абхазию от Грузии. Однако этот вопрос заключает в себе процедурные, политические и экономические вопросы, сказал один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

"Разрешение и лицензирование при открытии новых аэропортов связано с Международной организацией гражданской авиацией, которая дает разрешение на это. Грузия и Россия, в отличие от Абхазии входят в эту организацию, а она считает Абхазию – частью Грузии. Кроме того, чтобы новый аэропорт начал работу, нужно разрешение властей Грузии, без него это будет незаконно", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии не дадут разрешение на работу аэропорта в Сухуми. В случае его противозаконной работы, все авиакомпании, которые будут оправлять туда свои самолеты, попадут под санкции, добавил он.

Полеты в Абхазию не выгодны и с экономической точки зрения, так как полеты будет осуществлять только Россия, а у нее в непосредственной близости есть другой крупный аэропорт в Сочи, добавил аналитик.

"Аэропорт в Сочи осуществляет внутренние рейсы и относительно дешевые. Также с экономической точки зрения нет смысла вкладывать миллионы долларов в совершенно амортизированные взлетно-посадочные полосы и административные здания", – считает Чечелашвили.

Соглашением о восстановлении аэропорта в Сухуми, Россия продемонстрировала, что она не изменит свою позицию, считая, что Абхазия и Южная Осетия – независимы, добавил Валерий Чечелашвили.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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