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15:38, 6 февраля 2025

Штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в недобросовестной конкуренции

ЦИК Абхазии. Фото: https://cominf.org/node/1166527530

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются в целях предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил штаб Адгура Ардзинбы и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Как писал "Кавказский узел", в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. 5 февраля Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов. Ардзинба  заявил, что его сторонники признают выбор народа.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы распространил сегодня заявление по поводу встреч другого кандидата в президенты, Бадры Гунбы, с официальными лицами Российской федерации.

"Гунба ведет переговоры с официальными лицами Российской Федерации, озвучивая ряд якобы «достигнутых договорённостей», которые на самом деле были утверждены ранее, а также говорил об «обязательствах» от имени абхазского народа .Хотим подчеркнуть, что Бадра Гунба не является исполняющим обязанности президента Республики Абхазия и не имеет никакого другого статуса, кроме как кандидата в президенты, следовательно, он не имеет никаких официальных полномочий выступать от имени народа Абхазии и вести переговоры с российской стороной", - говорится в заявлении, которое опубликовал Telegram-канал "Республика".

Ардзинба счел действия Гунбы неприемлемыми в ходе предвыборной кампании. "Подобные действия – это откровенный предвыборный пиар с целью ввести в заблуждение избирателей. Как мы видим, Бадра Гунба пытается создать впечатление о своей «официальной» роли в отношениях с Российской Федерацией, при этом не располагая для этого какими-либо государственными мандатами. Подобную практику считаем недобросовестной и несоответствующей конструктивной политической борьбе", - указано в заявлении.

"Призываем отреагировать все политические силы, а также компетентные органы государственной власти, прежде всего Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия", - указано в тексте заявления.

В Абхазии госорганы превращены в штабы кандидата в президенты от власти Бадры Гунбы, а в адрес кандидатов от оппозиции звучат обвинения в антироссийской позиции, указали аналитики.

5 и 6 февраля госагентство "Апсныпресс" отчиталось о встречах, которые Гунба провел в Москве. В частности, как указано в сегодняшнем сообщении, в ходе встречи  с главой Минздрава Михаилом Мурашко он договорился о помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей и поставке в Абхазию ангиографа, необходимого, в частности, для помощи пациентам с инфарктами. 

5 февраля на встрече с главой Минфина Антоном Силуяновым обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества России и Абхазии, продолжения реализации совместных проектов и  поддержки бюджетников, говорится в другом сообщении.

ТАСС сегодня проинформировал, что Гунба встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, где обсуждалось в частности открытие сухумского аэропорта.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержки. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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Автор: "Кавказский узел"

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