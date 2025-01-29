Аналитики оценили риторику об антироссийских кандидатах в президенты Абхазии

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Разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержку. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Как сообщал "Кавказский узел", в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики. 28 января Валерий Бганба, который на время участия Гунбы в предвыборной кампании исполняет обязанности президента, в обращении к президенту России предупредил об опасности попыток некоторых российских СМИ разделить кандидатов на "пророссийских" и "антироссийских". Бганба попросил Путина "оказать содействие" в недопущении таких процессов. Заявление прозвучало на фоне скандала с выступлением сторонника Адгура Ардзинбы, который заявил о готовности взяться за оружие в случае победы провластного кандидата.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Журналист Антон Кривенюк, политолог Давид Дасания и научный сотрудник Института востоковедения РАН Лариса Цвижба прокомментировали "Кавказскому узлу" просьбу Валерия Бганбы Владимиру Путину о характере освещения предвыборной кампании в российских СМИ. Бганба просил повлиять на СМИ, которые разделяют кандидатов в президенты на антироссийских и пророссийских.

В Абхазии недооценивают сложившуюся политическую реальность, полагает Антон Кривенюк.

"То есть не важно, какова позиция России по абхазским выборам, каков уровень пророссийскости каждого из кандидатов. Москва, в принципе, стала сильно жестче. В Абхазии не поняли, что правила игры изменились. И тут уже надо прямо говорить, что вот та степень реальной политической независимости внутриполитического процесса в Абхазии, который всегда был с 2008 года, то есть с того момента, как независимость Абхазии была признана Россией, и до сих пор, он больше не поддерживается Москвой. Вопрос - хорошо это или плохо, почему это так, но он не поддерживается. Идет <военная операция> и реалии другие. В Абхазии этого недооценили и в любом случае однозначно, что Москва будет действовать жестко", - рассказал он.

По мнению журналиста, в Москве больше склонны поддержать Бадру Гунба. "Но тоже, на мой взгляд, с оговорками. Потому что у него, если он побеждает на этих выборах, а это возможно, нет никакого проекта для России. Нет никакого проекта, концепта видения того, что нужно и как можно сделать с Москвой в отношениях с российскими партнерами. Поэтому он такой же сложный для Москвы, как и любой другой. Но поскольку все-таки те его оппоненты, которые выступают сейчас в противоположном лагере в лице Адгура Ардзинбы и его команды, прямо выступили против предложений Москвы, они для Москвы большее зло", - пояснил Кривенюк.

По его словам, никого, кроме окружения Адгура Ардзинбы не считают антироссийскими. "То есть речь идет, наверное, все-таки о достаточно узкой группе людей, к которым возникли вопросы в связи со всеми последними политическими событиями", - полагает Кривенюк.

Он также считает, что лишение гражданства России ряда деятелей никак на предвыборную кампанию не повлияло.

"Идет она так же, как они бывали и раньше кампании, с большим выбросом компромата. На самом деле, общеизвестны достаточно для людей, которые знают абхазскую реальность вещи. Но я боюсь только одного, что могут быть силовые эксцессы. Потому что впервые одновременно участвуют в выборах и оппозиция, устроившая переворот, и вроде бы свергнутая власть, которая стала оппозицией. Оппозиция двух предыдущих президентов - Анкваба и Хаджимбы, "вставала с колен" где-то в течение уже год-два после выборов. Это впервые ситуация, когда те силы, которые потерпели поражение в результате очередного переворота, немедленно участвуют в выборах, чувствуют себя достаточно уверенно и готовятся, в принципе, победить", - подчеркнул Кривенюк.

Таким образом получается, что все, что делала оппозиция для того, чтобы свалить эту власть, в результате выборов может быть обнулено. Это новый вызов, это новый сюжет, это новая опасность, резюмировал он.

Бганба, имея в виду кандидатов на пост президента Абхазии, особо подчеркнул, что они «единодушно выражают поддержку развитию и укреплению братских отношений с Российской Федерацией», подчеркнул Давид Дасания.

"Данное письмо не имеет целью поддержать какую-либо сторону в предвыборной борьбе. В случае поддержки его Владимиром Путиным, оно положит конец антиабхазской истерии, развёрнутой некоторыми российскими СМИ, чьи нападки, предположительно, были инспирированы российскими бизнесменами, интересы которых, как они считают, пострадали в Абхазии", - считает он.

По мнению политолога, российские СМИ открыто поддерживают кандидата, являющегося ставленником свергнутого президента Аслана Бжании. "Это недопустимо, так как представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Абхазия. Абхазия исторически и политически связана с Россией, и любые заявления о наличии в республике «протурецких» политиков, в частности относительно Адгура Ардзинба, являются беспочвенными и вводящими в заблуждение. Адгур Ардзинба неоднократно подчёркивал свою приверженность стратегическому партнёрству с Россией и укреплению двусторонних отношений. Спекуляции о его «протурецкой» позиции – это не более чем попытка манипуляции общественным мнением, направленная на подрыв доверия и внесение раскола в абхазское общество", - пояснил Дасания.

По его словам, в действительности ни один политик, не ориентированный на тесное сотрудничество с Россией, не может рассчитывать на поддержку подавляющего большинства народа Абхазии, для которого российско-абхазские отношения остаются приоритетными.

"Нынешняя предвыборная кампания, как никогда ранее, стала противостоянием между теми, кто стремится продать всё, на чём можно заработать, и теми, кто, будучи патриотами Абхазии, ставит во главу угла коренные интересы многонационального народа страны. Впервые в новейшей истории Абхазии бывший президент, находясь в должности, позволил себе то, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Он предал лучшую часть своего народа, ложно обвинив их в антироссийской деятельности. И сделал он это лишь с одной целью ‒ удержаться у власти ещё на пять лет", - полагает Дасания.

Несколько политических деятелей в Абхазии лишились российского гражданства. 24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаи. Telegram-канал "Республика" сообщил, что также гражданства России лишен бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. Кан Кварчия, который отказался участвовать в президентских выборах и предприниматель Леван Микаа уверены, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент Аслан Бжания. Они призвали кандидатов в президенты Абхазии выступить с заявлениями по этому поводу. При этом они подчеркнули, что не получали уведомлений о лишении их гражданства.

Российские СМИ изначально вели кампанию, которая не в правильном свете представляла события в Абхазии, которые привели к отстранению Бжании, считает Лариса Цвижба. "Какую только чушь они не писали и не озвучивали на экранах. И они делают все, чтобы облить, осквернить, в частности Адгура Ардзинбу. Но если почитать его выступления и публикации - ничего антироссийского в них не обнаружишь", - сказала она.

По ее словам, нынешняя предвыборная кампания идёт некорректно, но и предыдущие кампании не отличались чистотой.

"В 2020 году Бжанию якобы отравили. На самом деле никакого отравления не было. Грамотные люди это понимали, но все СМИ, больше российские, опять твердили, что его убивают. И пока он не выздоровеет, не была назначена даже дата выборов. Это тоже вообще "уникальное" явление, которое, если вдуматься во все эти события, которые тогда происходили, было целенаправленным. В селах, публика электоральная, которая за любые деньги, не вникая, могла отдать свой голос. Нынешняя предвыборная кампания очень грязная. И это происходит со стороны свергнутого экс-президента", - заявила Цвижба, указав, что в антироссийских взглядах обвиняют только Адгура Ардзинбу, так как остальные кандидаты лишь прикрытие для кандидата от прежнего правительства.

"Это Гунба, которого больше поддерживает и в РФ", - сказала Цвижба.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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