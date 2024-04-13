Вопрос о принадлежности земель назван причиной отказа от расширения аэропорта Сухума

13 апреля 2024, 08:24

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Власти Абхазии отказались от проекта расширения территории аэропорта в Сухуме после протестов местных жителей. Эта инициатива была выдвинута ради повышения инвестиционной привлекательности проекта, но жители республики выступили против, поскольку в Абхазии остается актуальным вопрос о сохранении земель независимыми, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии стоит остро вопрос о продаже земли иностранцам, в республике недвижимость могут регистрировать на себя только местные жители. Ранее также неоднократно происходили скандалы из-за планов властей передать некоторые территории инвесторам. В частности, в июле 2022 года резонанс вызвали планы властей по строительству поселка иностранным инвестором. Жители республики потребовали не продавать землю иностранцам, так как усмотрели угрозу махинаций с инвестициями, из-за чего их сумма может затем лечь бременем на бюджет республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Вице-президент Абхазии Бадра Гумба и вице-премьер республики Джансух Нанба встретились с активом села Бабушара и рассказали, что инвестор пожелал расширить территорию аэропорта. Они также сообщили, что власти отказались расширения от территории воздушной гавани после критики со стороны жителей, так как предполагалось их выселение, передал 2 апреля телеграм-канал "Абхазский портал".

Те земли, с которых отселялись бы жители Бабушары в случае если власти одобрили проект по расширению территории аэропорта, ранее были выделены репатриантам из других стран и местным жителям, отметила председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр. "Людей особо некуда переселять. Конечно они возмутились, и власти отступили", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что вопрос с расширением аэропорта пока что остается открытым. "Вполне возможно, что власти будут решать этот вопрос втихую, вызывая для разговора по одиночке", – сказала Смыр.

Предложение о расширении подразумевало расширение инвестиционной привлекательности территории – строительстве гостиниц, коттеджей и так далее, отметил лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. Он уточнил, что если бы проект был бы одобрен, то отселены были бы около 160 жителей, проживающих в 20 домах.

Отказ властей выполнять отселение можно считать победой местных жителей, считает он. "Власти смогли адекватно отреагировать, заявив, что это дело самих собственников", – сказал Гулия корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один абхазский аналитик на условиях анонимности также высказал мнение, что речь шла об освобождении земель для создания инвестиционной привлекательности. "Судя по реакции чиновников, которые "дали задний ход", это был не принципиальный вопрос", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В том, что власти отказались от проекта расширения территории, сыграло роль возмущение жителей. Еще один момент – в Абхазии практически нет законодательства, регулирующего порядок выплат людям, у которых изымаются земли, добавил аналитик. "Вообще законодательство Абхазии на этот счет довольно куцее – нет ни кадастра, ни градостроительного кодекса, и практически нет законов, определяющих компенсации при выселении", – пояснил он.

Напомним, 19 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что аэропорт в Сухуме будет открыт 31 декабря 2024 года, если не помешают "боевые действия в разных государствах", он добавил, что технические полеты планируется начать в июле 2024 года. Бжания отметил, что реконструкция аэропорта будет полностью проведена за счет российского инвестора.

Сухумский аэропорт расположен в 18 километрах от города в селе Бабушара Гулрыпшского района, принимать пассажирские рейсы ему запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. До начала войны аэропорт отправлял в сутки до 5 000 человек в летний курортный сезон и до 1000 человек – в зимний. После ее окончания Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

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