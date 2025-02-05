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21:44, 5 февраля 2025

Гунба предложил соперникам соглашение о признании итогов выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бадра Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов и первым подписал документ. Его соперник Адгур Ардзинба на встрече с избирателями заявил, что его сторонники признают выбор народа

Как сообщал "Кавказский узел", в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики. 28 января Валерий Бганба, который на время участия Гунбы в предвыборной кампании исполняет обязанности президента, в обращении к президенту России предупредил об опасности попыток некоторых российских СМИ разделить кандидатов на "пророссийских" и "антироссийских". Бганба попросил Путина "оказать содействие" в недопущении таких процессов. Заявление прозвучало на фоне скандала с выступлением сторонника Адгура Ардзинбы, который заявил о готовности взяться за оружие в случае победы провластного кандидата.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба инициировал и первым подписал соглашение между кандидатами  о признании результатов выборов между участниками избирательного процесса, об этом он сообщил сегодня в своем Telegram-канале

"Данное заявление способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке", - заявил он.

"Мы любим свою страну, свой народ и приложим все необходимые усилия по недопущению противостояние друг с другом независимо от избирательной кампании. Мы признаем только мирную политическую конкуренцию во имя будущего нашей страны. Мы обязуемся призвать к миру и согласию наших сторонников и не разжигать гражданское противостояние <...> Учитывая изложенное, каждый из нас обязуется признать итоги выборов президента Республики Абхазия в феврале 2025 года", - говорится в приложенном к публикации тексте соглашения, под которым уже стоит подпись Гунбы.

Он также положительно оценил слова своего оппонента по предвыборной кампании Адгура Ардзинбы о готовности признать итоги выборов.

Об этом Ардзинба заявил на встрече с избирателями 2 февраля. "Естественно выбор, который сделает наш народ мы примем, мы признаем итоги выборов. И ни о каких радикальных действиях с нашей стороны речи быть не может", - заявил Ардзинба на видео от 2 февраля, которое опубликовал Telegram-канал "Республика". 

Ранее в ходе пресс-конференции  с кандидатами в президенты Абхазии  на государственном телевидении Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были. Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии, Адгур Хурхумал не пришел на пресс-конференцию, сообщил 31 января "Спутник Абхазия".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержку. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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Автор: "Кавказский узел"

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