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16:42, 2 апреля 2025

Названа дата начала авиасообщения Абхазии и России

Аэропорт Сухума. Фото: Alex Alex Lep. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авиаперелеты из России в Сухум решено начать 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. На нем, в частности, вернулся из России кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Он объявил, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России.

Принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора. 31 января Бадра Гунба принял участие в рабочем совещании, посвященном вопросу реконструкции Сухумского аэропорта, с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Авиасообщение между Россией и Абхазией начнется 1 мая, заявил сегодня журналистам Сергей Кириенко. "У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано", - приводит его слова ТАСС.

Кириенко добавил, что с 1 мая начнет работать и электричка в Сириус из Абхазии. "Три с небольшим часа, 360 рублей - стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]", - цитирует Кириенко агентство.

Сергей Кириенко сегодня присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Абхазии Бадры Гунбы, которая прошла в Сухуме, пишет "Интерфакс".

1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии, в нем Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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