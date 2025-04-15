Политики Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией

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Вопрос Абхазии и Южной Осетии является основным препятствием для нормализации отношений с России, заявили грузинские политики, комментируя заявления Москвы о готовности восстановить дипотношения с Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз. Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. В условиях раскола между Тбилиси и Западом возможности Москвы по вовлечению Грузии в свою орбиту существенно выросли, указали политологи.

Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, если Тбилиси сделает ответные шаги, заявил 14 апреля в интервью «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — сказал он. При этом он выразил сожаление, что грузинские политики увязывают вопрос с «российской позицией по Абхазии и Южной Осетии».

«Решение о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит»,— заявил он.

В этот же день о возможности восстановления отношений с Грузией высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Четких сроков [по налаживанию отношений с Грузией - прим. "Кавказского узла"] нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это, действительно, так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят", - процитировало его ТАСС.

Спикер парламента Шалва Папуашвили указал, что Тбилиси будет готов к восстановлению дипломатических отношений с Москвой только после разрешения вопроса оккупированных территорий. "Существует только одно препятствие для восстановления отношений между Грузией и Россией — это оккупация Россией грузинских территорий. Россия может очень легко устранить этот барьер. Конечно же, как только мы увидим шаги по устранению барьера, восстановление этих отношений станет возможным", - процитировала его "Грузия Online".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

«В условиях оккупации невозможно говорить о восстановлении дипломатических отношений или нормализации отношений», — заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Она подчеркнула, что российской стороне прекрасно известны требования Грузии. "Все прекрасно знают, в чем проблема между Грузией и Россией и что происходит в дипломатических отношениях между Грузией и Россией. Это оккупация наших территорий, и это препятствие номер один для нормализации отношений с Россией», - привело ее слова 1tv.ge.

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