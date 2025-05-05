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21:19, 5 мая 2025

Авторы комментариев указали на дороговизну авиарейсов из Москвы в Сухум

Аэропорт в Сухуме. Фото из "Википедии".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дороговизна авиарейсов в Сухум значительно снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи, убедился "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Полеты в Сухум важны для имиджа властей Абхазии и экономического развития, в том числе сферы туризма, указали аналитики. Они, как и туроператоры прогнозируют рост турпотока и увеличение частоты рейсов к лету.

Долететь из Москвы в Сочи гораздо дешевле, чем в Сухум

Самый дешевый за май рейс из Внуково в Сухум стоит, согласно результатам поиска на популярном сервисе покупки билетов "Авиасейлс", 28 857 рублей. Такая цена доступна на сегодняшний день для рейса на 30 мая. Самый дорогой билет стоит 54644 рубля, во столько обойдется перелет 10 мая. Багаж включен в стоимость билетов. При этом билеты доступны к покупке только на шесть дат - на 10,13,17,24,30 и 31 мая.

Для сравнения, цены на рейсы из Внуково в Сочи на май за билет без багажа начинаются, согласно результатам поиска на том же сервисе покупки билетов, от 7636 рублей и не превышают 21448 рублей, а рейсы доступны на любую дату мая. Доплата за багаж составляет 2000 рублей.

Тем временем стало известно, что компания «Аэрофлот» не планирует летать в Абхазию, об этом со ссылкой на  пресс-службу авиаперевозчика сообщил сайт Sochi1.Ru.

Стоимость рейсов в Сухум удивила авторов комментариев

"Билеты в восстановленный аэропорт Сухума на ближайшие даты стоят сумасшедших денег. В Адлер прилететь существенно дешевле, даже с дорогой в абхазские города", - написал автор комментария к новости на сайте Sochi1.Ru.

"Слишком дорого. Лучше до Сочи лететь. А там рукой подать до Абхазии", - согласился другой участник обсуждения.

Появление альтернативы полету в Адлер, в любом случае, лучше, чем отсутствие такой возможности

"Появление альтернативы, дополнения полету в Адлер в виде прямых рейсов в Сухум, в любом случае, лучше, чем отсутствие такой возможности. Даже если пока стоимость полета в Сухум и выше, чем в Адлер. У человека появился выбор: или напрямую, но дороже, или с пересадкой и дольше по времени, но дешевле, - возразил пользователь Gamal, оставивший комментарий в телеграм-канале "Аиашара".

Пользователи соцсетей указали также на плохое состояние аэропорта Сухума и посетовали на то, что из России в Сухум не собирается летать "Аэрофлот".

"Убожество, а не аэропорт! Временный терминал. А мы, как папуасы, танцульки устроили. Позорище", - написал автор комментария к новости об открытии аэропорта Сухума, которую опубликовал абхазский телеграм-канал "Республика".

"Аэрофлот не будет летать к нам. Какие то сомнительные фирмы будут летать", - указал другой участник обсуждения.

"Задача была не полёты "во сне и наяву", а отжатие аэропорта на те будущие времена, когда появятся в Абхазии новые хозяева", - написала в комментарии к посту в абхазском телеграм-канале "Аиашара" пользователь Иола.

"Некоторые наши наивные люди зачем-то радуются открытию (отжатию) аэропорта. Остается надеяться, что Бог не допустит «новых хозяев».. и хозяином останется наш абхазский народ", - согласился пользователь с ником RW.

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Автор: "Кавказский узел"

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