Представителям президента Абхазии отказано в отводе судьи

10 января 2020, 19:26

Верховный суд Абхазии отклонил ходатайство представителей Рауля Хаджимбы, требовавших отстранить судью от рассмотрения иска о пересмотре итогов президентских выборов. Протесты в Сухуме организованы, чтобы надавить на суд, предположил секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

Как сообщил "Кавказский узел", 9 января протестующие захватили здание администрации президента, заявив, что не уйдут оттуда, пока не добьются отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота, Хаджимба отказался уйти в отставку. Лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания сегодня заверил, что оппозиция готова к переговорам с Хаджимбой, а "силового захвата власти не будет".

Во время штурма здания проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает кассационную жалобу Алхаса Квицинии на отказ отменить итоги президентских выборов. Суд согласился выполнить требование адвоката Квицинии об отводе судьи Романа Кварчии, срок полномочий которого истек. Квициния связывает требование об отставке Хаджимбы не с судом, а с тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Многие представители ответчика не явились на сегодняшнее заседание Верховного суда Абхазии, пришли лишь прокуроры Даур Амичба и Елена Читанава. Судья Темур Тарба заверил, что все отсутствующие - адвокат Кристина Габелия, Марина Тания, представитель ЦИК Дмитрий Шамба и юрист Гиви Габния, а также представитель президента Валерий Агрба - были уведомлены о дате и времени проведения слушания. Прокуроры попросили суд реренести слушания, но представитель Квицинии, адвокат Инга Габилая, заявила, что видит в этой просьбе намерение затянуть процесс. Суд поддержал Габилаю.

В своем следующем ходатайстве сторона ответчика потребовала отвода судьи Лии Адлейбы. По мнению прокуроров, она имеет личную заинтересованность в этом деле. Это ходатайство суд также не удовлетворил, информировал "Sputnik Абхазия".

В своем ходатайстве представители Рауля Хаджимбы указывали на то, что срок полномочий Адлейбы истек в декабре 2020 года. В зале судебного заседания находились группы поддержки обеих сторон. Люди стояли в проходах, причем могли свободно входить в зал и выходить из него. На улице результатов заседания ждали около 20 человек, которым не хватило места в зале, передал корреспондент "Кавказского узла" с заседания.

Протесты в Сухуме могут являться попыткой давления на суд, заявил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба. "Скорее всего, можно предположить, что это может быть некая хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране, когда идет судебное разбирательство по иску", - процитировал Килбу ТАСС.

В мае 2014 года Абхазия также переживала политический кризис, который сопровождался штурмом здания МВД. Рауль Хаджимба в интервью "Кавказскому узлу", данном в ноябре того же года, отверг мнение о том, что он пришел во власть при поддержке Москвы. "Во власть мы пришли самостоятельно. Никто нам не помогал, и никто не способствовал. Единственное, могу сказать, что в тот кризисный период российская сторона <...> содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами".

Напомним, что Хаджимба победил на выборах 2019 года с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.