Требование Квицинии об отводе судьи выполнено на фоне беспорядков в Сухуме

09 января 2020, 15:32

Кассационная инстанция отстранила сегодня одного из судей от рассмотрения иска об отмене итогов выборов президента Абхазии. Решение было принято во время штурма здания администрации президента сторонниками проигравшего кандидата на этот пост Алхаса Квицинии.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить иск проигравшего на выборах в президенты Алхаса Квицинии. Однако Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий. Тогда суд счел ходатайство необоснованным.

Сегодня, в день очередного заседания Верховного суда, у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь, выбив двери и окна. Партия "Айтайра" призвала Хаджимбу сложить полномочия, чтобы политический кризис не усугубился.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Алхаса Квицинии об отводе судьи Романа Кварчии, передал "Sputnik-Абхазия".

Решение принято судьями Темуром Тарбой и Лией Адлейбой. Совещание об этом продолжалось два часа, хотя судьи объявляли часовой перерыв, сообщила "Абхазия-информ".

Напомним, что Хаджимба победил на выборах с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании говорится в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" составлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.