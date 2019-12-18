Здание Верховного суда Абхазии. Фото пресс-службы Верховного суда Абхазии https://www.vs-ra.org/obshchaya-informatsiya/about-us/

18 декабря 2019, 13:38

Квициния потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии

У одного из судей Верховного суда Абхазии, где рассматривается иск об отмене результатов выборов президента, истек срок полномочий, заявил оппозиционер Алхас Квициния. Суд счел ходатайство необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд назначил на сегодня рассмотрение кассационной жалобы на отказ признать президентские выборы несостоявшимися. Чтобы посетить заседание, лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания прервал лечение в России и приехал 17 декабря в Абхазию.

По словам Алхаса Квицинии, его адвокат выяснил, что у одного из судей, рассматривающих его иск, еще в конце октября истек срок полномочий. Несмотря на это судья продолжал исполнять свои обязанности и участвовать в процессах, отметил Квициния корреспонденту "Кавказского узла". 

"Судей на процессы распределяет руководство Верховного суда - вот нам назначили судей и среди них оказался человек, у которого полномочия уже закончились. Никому не понятная вещь. Адвокат об этом заявил", - рассказал Квициния. Суд отказался удовлетворить ходатайство.

Напомним, что во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Аслан Бжания, которого считали фаворитом среди оппозиционных кандидатов, свою кандидатуру снял. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 7 октября Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда Абхазии, который ранее отказался признать недействительными итоги второго тура президентских выборов. 

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.

Примечание:

"ЦИК Абхазии озвучил официальные итоги выборов президента", "ЦИК Абхазии отчитался о пройденном пороге явки во втором туре выборов президента", "Хаджимба объявлен президентом Абхазии на фоне протеста оппонентов".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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