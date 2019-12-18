Аслан Бжания вернулся в Абхазию

18 декабря 2019, 06:27

Лидер оппозиции Аслан Бжания прервал лечение в России и приехал 17 декабря в Абхазию, чтобы посетить заседание суда по жалобе Алхаса Квицинии на итоги выборов президента республики.

Как писал "Кавказский узел", лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания 18 апреля в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Врачи поставили диагноз "вирусная пневмония", его состояние здоровья стабильное, сообщила 22 апреля советник-посланник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании, обратив внимание, что у одного из охранников депутата схожие симптомы болезни. 14 июля было опубликовано обращение Аслана Бжании о его решении не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призыв поддержать на выборах главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 7 октября Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда Абхазии, который ранее отказался признать недействительными итоги второго тура президентских выборов. Рассмотрение кассационной жалобы Квицинии Верховный суд назначил на 18 декабря.

Лидер оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания 17 декабря приехал в Абхазию, прибыв до этого самолетом "Аэрофлота" в Адлер, на российско-абхазской границе его встречали единомышленники, друзья, коллеги-депутаты, представители общественности, сообщило в тот же день "Эхо Кавказа".

Автомобиль Бжании периодически останавливался по пути в Сухум, потому что его встречали люди, узнавшие о его приезде и выехавшие ему навстречу.

"Я приехал домой. Чувствую себя удовлетворительно. Настроение великолепное. Я прервал курс лечения и реабилитации. Завтра состоится заседание кассационной коллеги Верховного суда на решение суда первой инстанции по иску Алхаса Квициниа. Я приехал поддержать судей. Я уверен, что будем в этом деле не одни", - цитирует лидера оппозиции Apsny.today.

Аслана Бжания рассказал, что намерен посетить Верховный суд, в котором на 18 декабря назначено заседание суда кассационной инстанции по иску Алхаса Квицинии о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента.

На встрече в офисе политической партии "Амцахара" Аслана Бжания сообщил, что о его приезде в Абхазию не знали даже его родные.

"Если бы я об этом сказал, могли быть силы, которые могли мне помешать. Я приехал на один день. Моя семья не знает, что я приехал сюда. Брат мой родной не знает. Прервал лечение, реабилитацию, прилетел на один день", - цитирует Аслан Бжанию агентство" Апсадгьыл-инфо".

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".