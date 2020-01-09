Оппозиция призвала Рауля Хаджимбу сложить полномочия

09 января 2020, 14:52

Президент Абхазии Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, чтобы протесты в стране не привели к трагическим последствиям, заявила политическая партия "Айтайра" после начала штурма здания администрации президента. Протестующие, не сумев ворваться в здание через выбитую дверь, пытаются пролезть в окна.

Как писал "Кавказский узел", сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь и выбили при этом двери. Сотрудники администрации отпущены домой.

Единственным выходом из политического кризиса является отставка Хаджимбы, считают в партии "Айтайра". "Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия «Айтайра» обращается к Хаджимбе Раулю Джумковичу с призывом сложить свои полномочия. Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране. В противном случае ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на Вас, Рауль Джумкович", - говорится в заявлении политической партии, опубликованном сегодня на сайте "Абхазия-Информ".

Силовикам, охраняющим здание администрации президента, удается сдерживать протестующих, несмотря на выбитые двери. На первом этаже администрации президента Абхазии почти не осталось целых окон. Митингующие разбивают их, пытаясь проникнуть внутрь здания. Тех, кому это удается, правоохранители выводят наружу, сообщил "Sputnik-Абхазия".

Протесты проходят на фоне заседания Верховного суда Абхазии, который рассматривает жалобу Алхаса Квицинии на решение ЦИК о признании итогов выборов, говорится в сообщении.

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным.

Напомним, что Хаджимба победил на выборах с небольшим перевесом: во втором туре за него проголосовали 47,39% избирателей, тогда как за Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании говорится в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" составлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.