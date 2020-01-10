Митингующие отказались остановить протест до ухода президента Абхазии в отставку

10 января 2020, 15:01

Группа мужчин всю ночь оставалась возле здания администрации президента и парламента Абхазии, где находились лидеры оппозиции. В центр Сухума съехались люди со всех районов Абхазии, рассказали участники митинга.

Как писал "Кавказский узел", 9 января сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими. На заседании, где обсуждался вопрос отставки президента, спикеру Валерию Кварчия потребовалась помощь врачей и его увезли в больницу. Сам Хаджимба призвал граждан Абхазии "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации". Он отказался уйти в отставку. Лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, прибывший в Сухум из Москвы 9 января, сегодня заявил, что оппозиция готова к переговорам с Хаджимбой, но предложений о проведении встречи пока не поступало. Он также заверил, что "силового захвата власти не будет".

Сегодня ночью у здания администрации президента и парламента Абхазии дежурили около ста мужчин. Утром к площади в центре Сухума стали приезжать группы поддержки оппозиционных сил Абхазии из разных районов страны, сообщил участник митинга, житель Нового Афона Виктор Чамба корреспонденту "Кавказского узла".

"Я и другие активисты Нового Афона приехали еще вчера (9 января), чтобы поддержать нашу оппозицию. Мы поспали несколько часов в машинах и сейчас опять здесь. Люди подъезжают активно из Гагры, Пицунды. Сейчас где-то 300 человек уже. Мы не намерены покидать площадь, пока президент не сложит полномочия", - заявил Чамба.

По его словам, митингующие не пустили в здание администрации вице-президента Валерия Бганбу, министры в здание прошли. "Силовики перекрыли проход к зданию со стороны набережной, поставили ограждения вокруг входа в администрацию президента, но в здании находятся представители оппозиции, ограждения начали отодвигать, народ прибывает", - сообщил Чамба.

К зданию приехали и сторонники президента Рауля Хаджимба. Стычек между ними и оппозицией не избежать, уверен участник митинга Алхас Абиджба.

По его мнению, "абхазское общество раскололась на два лагеря". "Я считаю, что Хаджимба много сделал для страны, мы ощутили положительные изменения. А так называемая оппозиция устроила преступление - государственный переворот. И если они придут к власти, то мы получим добычу нефти в Черном море и продажу недвижимости иностранцам. Тогда нашей стране придет конец", - заявил Абиджба корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что народ Абхазии подтвердил свое доверие Хаджимбе, выбрав его на второй президентский срок. "У оппозиции есть законный способ опротестовать итоги выборов - судиться, но они, не дожидаясь итогов судебного разбирательства, устроили все это. Я считаю, что это преступление против государственности, лидеров оппозиции нужно срочно арестовать", - отметил мужчина.

Председатель Совбеза Мухамед Кильба также считает, что протестующие "совершили преступление", захватив здание администрации президента. Он не исключил проведения силовых мероприятий по освобождению здания. По его данным, из оружейной комнаты администрации президента было похищено несколько единиц оружия. Пять единиц было возвращено, где находится остальное оружие, неизвестно, пишет "Спутник Абхазии".

Исполняющий обязанности главы Сухума Кан Кварчия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что город живет обычной жизнью. "Школы, детские сады, транспорт - все работает в обычном режиме. С утра коммунальные службы как обычно проводили уборку центра города, в том числе площадь перед президентской администрацией", - рассказал Кварчия.

Лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния сообщил, что в парламент прибыл бывший президент Абхазии, депутат Александр Анкваб. К администрации президента продолжают приезжать сторонники "Блока оппозиционных сил", парламент с утра проводит совещание с представителями оппозиции. Квициния подтвердил, что представители оппозиции находятся в здании администрации президента. "Пока нам неизвестно о планах Хаджимбы по проведению переговоров", - заявил Квициния корреспонденту "Кавказского узла".

В мае 2014 года Абхазия также переживала политический кризис. Рауль Хаджимба в интервью "Кавказскому узлу" в ноябре того же года рассказал, что причиной конфронтации тогда стало неэффективное использование прежними властями российской помощи. "Неэффективность самой власти заключалась в том, что те средства, которые предоставлялись Россией, нашим союзником и стратегическим партнером, в части оказания нам помощи, не дали возможности показать, насколько Абхазия готова изменить свое экономическое состояние. Значительная сумма денег ушла в социальные проекты", - заявил Хаджимба. Комментируя информацию о поддержке Москвой его кандидатуры, Хаджимба отметил, что во власть пришел самостоятельно, но российская сторона "содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами", сказано в материале "Рауль Хаджимба — о новом договоре с Россией, "смотрящих" и людях второго сорта".