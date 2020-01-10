Бжания исключил силовой захват власти в Абхазии

10 января 2020, 11:03

Оппозиция готова выйти на переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, но предложений о проведении встречи пока не поступало, сообщил лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, заверив, что "силового захвата власти не будет".

Как писал "Кавказский узел", 9 января сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими. На заседании, где обсуждался вопрос отставки президента, спикеру Валерию Кварчия потребовалась помощь врачей и его увезли в больницу. Сам Хаджимба призвал граждан Абхазии "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации". Он отказался уйти в отставку.

Аслан Бжания 9 января в связи с протестами оппозиции прибыл в Сухум из Москвы, где проходил реабилитацию после тяжелой болезни.

Аслан Бжания рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он как действующий депутат парламента приехал в Абхазию из Москвы, где прервал реабилитацию после серьезного заболевания, чтобы помочь урегулировать политический кризис.

Он сообщил, что представителям оппозиции необходимо добиться назначения новых выборов президента Абхазии и поэтому протест не завершится.

"Мы готовы разговаривать со всеми, кто хочет преодолеть кризис. Пока никакого предложения со стороны президента о переговорах "Блоку оппозиционных сил" не поступало. Вчера (9 января) парламент принял проект постановления об отставке президента, сегодня мы будем в правовом поле работать над этим вопросом. Никакого силового захвата власти не будет, мы цивилизованное общество", - заявил Бжания.

По его словам, он выступил сегодня перед митингующими и призвал не расходиться до полного регулирования ситуации.

Лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния рассказал, что всю ночь у здания администрации президента оставались люди, которые не намерены уходить до тех пор, пока президент не напишет заявление об отставке.

"Ночью было около ста человек, сейчас люди подтягиваются из районов. Ситуация спокойная, мы ее полностью контролируем", - заявил Квициния корреспонденту "Кавказского узла".

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время штурма администрации президента 9 января проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.