Сотрудники полиции заподозрены в смерти задержанного в Абхазии

14 июля 2019, 08:49

Оперативники управления уголовного розыска подозреваются в том, что избили задержанного в Сухуме Анзора Тарба, после чего он умер, сообщила прокуратура Абхазии.

По версии прокуратуры, правоохранители задержали Анзора Тарба, а затем "применили к нему физическое насилие", в результате чего он скончался.

Уголовное дело в отношении сотрудников возбуждено по статье по превышении должностных полномочий (п.п. «а» и «в» части 3 статьи 288 УК Абхазии), сообщила 13 июля прокуратура Абхазии на своем сайте. Подробности дела не уточняются "в интересах следствия", говорится в сообщении. Отметим, что санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия 10 марта погиб после задержания во время попытки пересечь границу с Абхазией. Грузинские медэксперты обнаружили следы от веревки на его теле. Родные рассказали, что Кварацхелия был очень религиозным и вряд ли мог пойти на самоубийство.