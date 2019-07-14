14 июля 2019, 08:49

Сотрудники полиции заподозрены в смерти задержанного в Абхазии

Оперативники управления уголовного розыска подозреваются в том, что избили задержанного в Сухуме Анзора Тарба, после чего он умер, сообщила прокуратура Абхазии.

По версии прокуратуры, правоохранители задержали Анзора Тарба, а затем "применили к нему физическое насилие", в результате чего он скончался.

Уголовное дело в отношении сотрудников возбуждено по статье по превышении должностных полномочий (п.п. «а» и «в» части 3 статьи 288 УК Абхазии), сообщила 13 июля прокуратура Абхазии на своем сайте. Подробности дела не уточняются "в интересах следствия", говорится в сообщении. Отметим, что санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия 10 марта погиб после задержания во время попытки пересечь границу с Абхазией. Грузинские медэксперты обнаружили следы от веревки на его теле. Родные рассказали, что Кварацхелия был очень религиозным и вряд ли мог пойти на самоубийство.

Примечание:

"Делегаты Южной Осетии отказались обсуждать дело Татунашвили в Эргнети", "Грузинские политологи по итогам 2018 года призвали изменить формат Женевских дискуссий", "Власти Грузии внесли 33 человека в список "Отхозория - Татунашвили".

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