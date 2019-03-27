Родные Кварацхелии поставили под сомнение версию о его суициде

27 марта 2019, 23:53

Родственники обнаружили синяки на теле Ираклия Кварацхелии, погибшего после задержания в Абхазии. Кварацхелия был очень религиозным и вряд ли мог пойти на самоубийство, заявили его родственники в Грузии и Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия 10 марта погиб после задержания во время попытки пересечь границу с Абхазией. Очевидцы сообщили об избиении Кварацхелии после задержания. Грузинские медэксперты обнаружили следы от веревки на теле задержанного в Абхазии Ираклия Кварацхелии.

При задержании Кварацхелия не сопротивлялся, вел себя спокойно и предъявил свои документы. По версии ФСБ России, задержанного без наручников отвезли на заставу в комнату без решеток, но через какое-то время сотрудники заставы обнаружили Кварацхелию без признаков жизни.

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась сегодня с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. На встрече обсуждался вопрос о массовых нарушениях прав человека на неподконтрольной грузинским властям территории.

Особое внимание министр уделила вопросу о смерти Ираклия Кварацхелия. «Гибель Ираклия Кварацхелия при невыясненных обстоятельствах и незаконный арест – тяжелый и самый трагический случай, который был у нас за последнее время. Мы говорили о фактически полном закрытии в направлении Цхинвали и Абхазии с начала года, что очень помешало населению удовлетворять жизненно важные интересы. В отношении проживающих в Гали и Ахалгори грузин проводятся все более дискриминационные меры», — приводит сегодня слова Цихелашвили грузинский "Первый канал".

Близкие Ираклия Кварацхелия отказываются верить, что он покончил с собой - погибший был очень религиозным человеком.

“Я не представляю, как он мог бы покончить жизнь самоубийством, будучи очень верующим православным христианином. Когда тело Ираклия принесли домой и осмотрели, оказалось, что у него синяки на руках, на ногах, в районе живота. На левой брови был след от удара”, - сказал сводный брат Ираклия Паата Узарашвили.

Узарашвили не знает, зачем Ираклий отправился в Абхазию. С тех пор, как разделительную линию начали контролировать российские пограничники, гражданам Грузии стало сложнее пересекать ее. Кварацхелия, который плохо говорил по-русски и немного выпил в тот день, мог болезненно отреагировать на провокацию пограничников и вступить с ними в конфликт, предположил родственник.

У Кварацхелия не было специальности, он жил случайными заработками. Три года назад он развелся с женой, постоянно продолжал заботиться о девятилетней дочери, которая осталась с мамой, поэтому брался за любую работу. Большинство его родственников, включая Паату Узарашвили, - беженцы из Абхазии и сами испытывают материальные трудности.

Ираклий направлялся в Абхазию к Амирану - родственнику со стороны матери, но не предупредил его о цели своего прихода. “Он (Амиран) единственное сказал, что если бы опоздал хоть на полчаса на пункт выдачи тел, то Ираклия похоронили бы в общей могиле в Абхазии”, - сообщил Паата Узарашвили.

Дядя Ираклия Кварацхелия Акакий Хорава живет в селе Кохора Ткуарчальского района. По словам мужчины, племянник звонил ему всякий раз, как собирался в Абхазию, хотя виделись они нечасто.

«Каждый раз, когда Ираклий собирался ко мне, он обязательно звонил, давал знать, что едет. Он приезжал просто в гости и на заработки в сезон - на сбор мандаринов, орехов. В этот раз он мне не позвонил. Родственники (в Грузии), как говорят, не видели его с 2017 года», - рассказал Акакий Хорава корреспонденту «Кавказского узла».

Мужчина подтвердил, что суицидальных наклонностей за его племянником не отмечалось. «Он жил в монастырях. Был одиночкой, хотя любил выпивать», - сказал Хорава.

О гибели племянника Акакию сообщил вечером 13 марта брат жены. Дядя присутствовал при передаче тела Кварацхелии грузинской стороне и видел только лицо погибшего, но повреждений на нем не заметил.