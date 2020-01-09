Хаджимба отказался уйти в отставку

09 января 2020, 21:47

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался добровольно покинуть свой пост, но готов встретиться с представителями Блока оппозиционных сил и провести переговоры, сообщил депутат народного собрания Дмитрий Дбар. Аслан Бжания уже прибыл в Сухум.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. В Сухум вылетел лидер оппозиции Аслан Бжания. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими. На заседании, где обсуждался вопрос отставки президента, спикеру Валерию Кварчии потребовалась помощь врачей и его увезли в больницу. Сам Хаджимба призвал граждан Абхазии "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации". Пять депутатов направились к нему на государственную дачу, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию.

Депутаты, посетившие Рауля Хаджимбу на государственной даче, передали ему все требования протестующих, но президент Абхазии отказался добровольно уйти в отставку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Народного собрания, представитель оппозиции Дмитрий Дбар.

"Он сказал, что не готов к такому решению и останется на посту президента", - сказал Дбар.

Хаджимба считает, что его отставка дестабилизирует ситуацию в стране, и сейчас он работает над тем, как разрядить напряженную политическую ситуацию в стране, сообщил депутат Алхас Джинджолия, который входил в делегацию парламентариев, посетивших президента.

"Мы с президентом обсудили возможность переговоров, в которых примут участие все заинтересованные стороны. Он согласился на проведение такой встречи", - отметил Джинджолия.

По его словам, парламент принял проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента страны. 19 депутатов проголосовали за проект, четыре - против, один воздержался, рассказал Джинджолия.

Алхас Квициния сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Аслан Бжания прибыл в Сухум, протестующие возле администрации президента встретили его аплодисментами.

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время сегодняшнего штурма администрации президента проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.