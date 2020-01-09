Хаджимба призвал граждан Абхазии к спокойствию

09 января 2020, 21:00

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с протестом в Сухуме провел экстренное заседание Совета безопасности и призвал граждан "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Активисты отказались покидать здание, пока их требование не будет выполнено. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими. На заседании, где обсуждался вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии потребовалась помощь врачей и его увезли в больницу.

Рауль Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и по его итогам сделал заявление, призвав граждан "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации" в связи с последними событиями в Сухуме, сказано в сообщении на сайте президента Абхазии.

"Как гарантом Конституции мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности", - заявил президент Абхазии.

Депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа в свою очередь предложил на экстренном заседании сессии парламента объявить вотум недоверия Раулю Хаджимбе, а также всему составу кабмина Абхазии, некоторые депутаты согласились с его предложением, пишет РИА "Новости".

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время сегодняшнего штурма администрации президента проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.