Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом

09 января 2020, 20:36

Скорая помощь увезла спикера парламента Абхазии Валерия Кварчию с заседания, где обсуждался вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы. У спикера сердечный приступ, сообщил сотрудник аппарата парламента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Активисты отказались покидать здание, пока их требование не будет выполнено. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими. Во время заседания спикеру потребовалась помощь врачей, сообщил глава партии "Амцахара" Алхас Квициния. Он также заявил, что в Сухум отправился лидер оппозиции Аслан Бжания, который находился на лечении в Москве.

Сотрудники скорой помощи увезли спикера парламента Абхазии Валерия Кварчию в республиканскую больницу. Само заседание проходило в напряженной обстановке, пишет РИА "Новости".

"У спикера сердечный приступ", - заявил сотрудник аппарата парламента. Кварчия вышел из здания парламента в сопровождении сотрудников скорой помощи, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия, передает ТАСС.

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время сегодняшнего штурма администрации президента проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.