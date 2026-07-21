Масштабной кибератаке подверглись государственные порталы Абхазии

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Агентство правительственной связи Абхазии сообщило об отражении масштабной кибератаки на государственные и туристическое порталы. Атакующие, как утверждает ведомство, хотели подорвать имидж Абхазии.

По данным АПС, атаке подверглись сайты министерств и ведомств, государственные информационные ресурсы, туристические порталы, сервисы бронирования и сайты крупных курортных комплексов.

"Злоумышленники использовали DDoS-атаки, направляя на серверы миллионы ложных запросов в секунду. Кроме того, на отдельных ресурсах были зафиксированы попытки дефейса - подмены легитимной информации фейковыми новостями", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует 20 июля "Интерфакс".

Основной удар пришелся на единственный национальный хостинг-центр АПС, где размещена большая часть официальных ресурсов Абхазии. Ведомство отметило, что работы по восстановлению штатного режима продолжаются, атака велась из нескольких географических точек одновременно, а основной целью атакующих было "подорвать имидж государства", информирует "Апсадгьыл-Инфо".

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