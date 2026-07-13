Жители Абхазии пожаловались на подорожание топлива

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В приграничных с Россией районах Абхазии выросли цены на топливо. На некоторых АЗС цены повысились более чем на 10 процентов, сообщили жители республики в Telegram.

Как информировал "Кавказский узел", я ряде регионов России, в том числе в граничащем с Абхазией Краснодарском крае, уже около месяца актуальна проблема с топливом. На заправках собираются большие очереди, действуют лимиты на отпуск бензина. Водители юга России массово пытаются переводить свои машины на газ. 12 июля жители Астрахани рассказали, что из-за проблемы с топливом стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах.

Пост о том, что водители в Абхазии заметили повышение цен на горючее 11 июля опубликовал телеграм-канал "ЧП Абхазия".

К посту прикреплено фото стеллы на АЗС, на которой указано, что стоимость АИ-92 составляет 78 рублей за литр, АИ-95 – 90 рублей за литр, дизтоливо – 81 рубль за литр.

Эта запись в телеграм-канале "ЧП Абхазия", на который подписаны почти 43 тысячи пользователей, на 06.55 мск 13 июля набрала около 3,8 тысячи просмотров и девять комментариев.

"95-й уже 90 рублей стоит, обалдеть", – написал Aleksandr.

"С 78 рублей до 90 рублей – это уже слишком конечно", – подчеркнула Патриотка.

"Было 87,5", – отметил пользователь с ником Art, не уточнив о каком топливе идет речь.

"Я на газе", – отметил Андрей.

"Чувствую, все сейчас переходить начнём на газ, иначе это невозможно просто", – ответила ему в Патриотка в другом комментарии.

Россияне, побывавшие на отдыхе в Абхазии, отметили, что очередей на заправках в республике нет.

"В Абхазии бензин есть. Ближе к границе 90 рублей за литр, по Сухумскому шоссе 86-87 рублей за литр", – написала 11 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" жительница Воронежа Дарья Ремизова.

"В Абхазии все есть, ажиотажа нет, очередей тоже нет", – отметила 10 июля на своей странице во "ВКонтакте" сочинка Алена Зернова.

"В Абхазии бензин есть всегда и везде в неограниченном количестве. Качество хорошее, машина не жаловалась", – написал 10 июля на своей странице во "ВКонтакте" житель Горловки Сергей Лавренов.

На 06.55 мск на сайте министерства энергетики Абхазии нет комментариев относительно жалоб жителей республики на повышение цен на топливо.

Напомним, проблема с топливом в России возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге страны. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители.