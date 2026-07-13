×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:59, 13 июля 2026

Жители Абхазии пожаловались на подорожание топлива

Цены на топливо на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В приграничных с Россией районах Абхазии выросли цены на топливо. На некоторых АЗС цены повысились более чем на 10 процентов, сообщили жители республики в Telegram.

Как информировал "Кавказский узел", я ряде регионов России, в том числе в граничащем с Абхазией Краснодарском крае, уже около месяца актуальна проблема с топливом. На заправках собираются большие очереди, действуют лимиты на отпуск бензина. Водители юга России массово пытаются переводить свои машины на газ. 12 июля жители Астрахани рассказали, что из-за проблемы с топливом стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах.

Пост о том, что водители в Абхазии заметили повышение цен на горючее 11 июля опубликовал телеграм-канал "ЧП Абхазия".

К посту прикреплено фото стеллы на АЗС, на которой указано, что стоимость АИ-92 составляет 78 рублей за литр, АИ-95 – 90 рублей за литр, дизтоливо – 81 рубль за литр.

Эта запись в телеграм-канале "ЧП Абхазия", на который подписаны почти 43 тысячи пользователей, на 06.55 мск 13 июля набрала около 3,8 тысячи просмотров и девять комментариев.

"95-й уже 90 рублей стоит, обалдеть", – написал Aleksandr.

"С 78 рублей до 90 рублей – это уже слишком конечно", – подчеркнула Патриотка.

"Было 87,5", – отметил пользователь с ником Art, не уточнив о каком топливе идет речь.

"Я на газе", – отметил Андрей.

"Чувствую, все сейчас переходить начнём на газ, иначе это невозможно просто", – ответила ему в Патриотка в другом комментарии.

Россияне, побывавшие на отдыхе в Абхазии, отметили, что очередей на заправках в республике нет.

"В Абхазии бензин есть. Ближе к границе 90 рублей за литр, по Сухумскому шоссе 86-87 рублей за литр", – написала 11 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" жительница Воронежа Дарья Ремизова.

"В Абхазии все есть, ажиотажа нет, очередей тоже нет", – отметила 10 июля на своей странице во "ВКонтакте" сочинка Алена Зернова.

"В Абхазии бензин есть всегда и везде в неограниченном количестве. Качество хорошее, машина не жаловалась", – написал 10 июля на своей странице во "ВКонтакте" житель Горловки Сергей Лавренов.

На 06.55 мск на сайте министерства энергетики Абхазии нет комментариев относительно жалоб жителей республики на повышение цен на топливо.

Напомним, проблема с топливом в России возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге страны. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
07:59, 13 июля 2026
Высказывания о военной операции привели жителя Прохладненского района к штрафу
04:00, 13 июля 2026
Пожар произошел в ставропольском хуторе после атаки БПЛА
02:01, 13 июля 2026
Введен запрет на движение транспорта по Транскаму
23:01, 12 июля 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции
18:01, 12 июля 2026
Боец из Астраханской области убит в военной операции
12:48, 12 июля 2026
Контрактник из Ростовской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Пробка на границе с Абхазией. Стоп-кадр видео https://t.me/apsny/26475 от 11.07.26
14:01, 11 июля 2026
Очереди выстроились на границе с Абхазией на фоне объявления режима атаки БПА
Празднование Сабантуя в Сухуме 3 июля 2026 года. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=Q1zJ_F3hEyQ
03:42, 8 июля 2026
Аналитики прокомментировали совмещение празднования Сабантуя в Абхазии с траурными датами
Уборка территории у мемориала Владиславу Ардзинбе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:00, 1 июля 2026
Абхазские сельчане самостоятельно привели в порядок территорию мемориального комплекса
Сухум. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wDSJGQDfyT0
07:56, 29 июня 2026
Жители Сухума призвали власти решить проблему с вандализмом
Танк грузинской армии в Цхинвали. Август 2008 г. Фото: Ryzhenkova Yulia https://ru.wikipedia.org/
14:40, 26 июня 2026
Пользователи соцсети сочли запоздалым решение ЕСПЧ о смерти грузинских пленных
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Анастасия Зиновкина. Скриншот фото Paper Kartuli, https://t.me/paperkartuli/26705.
13 июля 2026, 00:01
Зиновкина добилась возобновления выдачи лекарств в грузинской тюрьме

Участники протестов у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 12.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4368926310088774&set=pcb.4368926503422088
12 июля 2026, 22:01
Протесты у парламента Грузии продолжились 592-й день подряд

Ремонт линии электропередачи. Скриншот фото из Telegram-канала пресс-службы администрации Ахтынского района от 12.07.26,https://t.me/pressa_akhty/25099.
12 июля 2026, 20:01
Пользователи раскритиковали сроки ремонтных работ в двух районах Дагестана

Пожилая жительница Хасавюрта производит выстрел из пистолета во время свадьбы. Стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/p/DapuiBgM6xA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
12 июля 2026, 13:36
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте вызвала критику пользователей соцсети

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше