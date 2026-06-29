Жители Сухума призвали власти решить проблему с вандализмом

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Неизвестные оставляют надписи на сухумской набережной, рассказал абхазский блогер Владимир Квачахия. Горожане, комментируя его пост в соцсети, призвали власти установить видеокамеры и ввести жесткое наказание за вандализм.

Пост о том, что неизвестные оставляют надписи на плитах сухумской набережной абхазский блогер Владимир Квачахия опубликовал на своей странице в Instagram* 26 июня.

"Очень печально видеть такой вандализм в Сухуме. Город меняется, становится красивее и современнее – и хочется, чтобы мы относились к этому с уважением", – отметил он.

Пост Квачахии также репостнул Instagram*-паблик chp_abh, на который подписаны около 94,8 тысячи пользователей. На 07.55 мск 29 июня эта запись набрала 1376 отметок "Нравится" и 92 комментария.

"Поставьте камеры видеонаблюдения", – написал kalaidheanaleksandr.

"Нужна "показательная казнь". Найти по камерам, обнародовать виновных, назначить штраф и другим будет неповадно", – считает laura_pasan.

"Надо везде ставить камеры и строго наказывать. И показать на всю республику, чтобы стыдно было", – отметила svetapachulia.

"Штрафовать и наказывать. Без этого все просто болтовня", – подчеркнул пользователь v_sukhum_.

"Летом шел по Парку славы, возле лавки все было в шелухе от семечек. Сомневаюсь, что это делали туристы. Так это Парк славы, что уже говорить про набережную. Вообще неплохо бы ввести в Абхазии такое наказание, как общественные работы", – предложил kvaratskheliyam.

"Строгое наказание. На уровне закона, пусть установят неподъемный штраф для каждого, кого обнаружат за этим делом. Родители пусть лучше смотрят за своими детьми. Их дети устраивают вот такой акт вандализма. Действительно не просто обидно, а хочется принять строгие меры", – отметила khanifa_tsvizhba.

"Это обычно должны говорить родители, школа, совесть в конце концов. Надо учить уважать и любить. Сказано всё правильно, обратите все внимание и проведите беседу со своими детьми", – написал пользователь teka1974.

"Когда-то наш город был признан самым чистым на просторах СССР. В честь этого были подарены те самые часы, которые по сей день украшают нашу мэрию, но сегодня мы сталкиваемся с элементарным неуважением к чужому труду и хамским отношением к достопримечательностям столицы", – указал пользователь gogia_nino.

"Кавказский узел" также писал, что жители Абхазии периодически жалуются на проблему с инфраструктурой, электроснабжением и подачей воды. В частности, 14 июня жители села Науш Гульрипшского района пожаловались, что в их селе восемь лет отсутствует водоснабжение, а обращения к властям не дают результатов.