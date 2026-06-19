Абхазский журналист Хашиг исключен из российского реестра иноагентов

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Минюст России исключил из реестра иностранных агентов главреда "Чегемской правды" Инала Хашига, внесенного в список в марте 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", Минюст России 7 марта 2025 года внес в реестр иностранных агентов абхазского журналиста и политолога Инала Хашига. Союз журналистов Абхазии 11 марта 2025 года раскритиковал это решение и призвал власти республики защитить главреда "Чегемской правды". Сам Инал Хашиг тогда заявил, что собирается оспаривать статус.

Ведомство заявило, что Хашиг "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе", а также "взаимодействовал с иностранными политическими деятелями". Спустя две недели, 21 марта 2025 года, в российский реестр иноагентов с аналогичными формулировками были включены две абхазские журналистки - главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба*.

Министерство юстиции России с сегодняшнего дня не считает абхазского журналиста Инала Хашига иностранным агентом. Ведомство выпустило распоряжение об исключении его из реестра.

“В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен И.Н. Хашиг”, - говорится в сообщении на сайте Минюста. В публикации не уточняется, каким именно образом была зафиксирована "утрата признаков".

Сам Инал Хашиг по состоянию на 22.33 мск сегодня не прокомментировал на своей странице в соцсети решение Минюста.

Исключение редактора “Чегемской правды” из российского реестра иноагентов “Кавказскому узлу” прокомментировала абхазская журналистка Низфа Аршба*. Она выразила надежду, что решение по Иналу Хашигу не станет единичной акцией.

“Мне, как независимой абхазской журналистке, радостно от того что министерство юстиции РФ наконец признало свою ошибку (...). Я искренне надеюсь, что министерство юстиции РФ и офис господина [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко официально признают, что и остальные решения [по внесению абхазских журналистов в реестр иноагентов] были ошибочными, как и решение о внесении в реестр абхазского независимого журналиста Инала Хашига”, - заявила она корреспонденту “Кавказского узла”.

Аршба* отметила, что Инал Хашиг, также как она сама и редактор “Нужной газеты” Изида Чаниа*, “не предпринимали особых усилий”, чтобы быть включенными в реестр или исключенными из него. Тем не менее, все трое после включения в список обратились в суд.

“Мы все судились с министерством юстиции РФ сначала в первой инстанции, потом в апелляции. Сейчас дело лежит во второй апелляционной инстанции, фактически оставшись без ответа. Таким образом министерство как бы оказывается право”, - заметила журналистка.

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* внесены в российский реестр иноагентов

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