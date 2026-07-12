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14:00, 12 июля 2026

Топливный кризис вынудил астраханцев реже пользоваться личными автомобилями

Объявление на АЗС об отсутствии бензина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Астрахани, комментируя в соцсети публикацию об очередях на АЗС в выходной день, рассказали, что из-за проблемы с топливом стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах.

Как информировал "Кавказский узел", на фоне топливного кризиса в Астрахани вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. Из-за этого в регионе наблюдается его дефицит и, как следствие, выросла стоимость.

Власти Астраханской области на фоне дефицита бензина  ввели систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо, рассказали "Кавказскому узлу" местные автомобилисты.

Несмотря на то, что АЗС в Астрахани начали сегодня отпускать бензин с 12.00, очереди на заправки выстроились уже с 9 часов утра. Система распределения очереди по принципу четных и нечетных цифр на автомобильных номерах не решила проблему с топливным ажиотажем, а, наоборот, поддерживает его, отметило астраханское издание "Пункт-А".

Пост об очередях на астраханских заправках сегодня был опубликован в Instagram*-паблике astrakhan_znaet, на который подписано около 144 тысяч пользователей. На 14.00 мск эта запись набрала 1012 отметок "Нравится" и 214 комментариев. Часть их авторов рассказала, что они стали реже пользоваться автомобилями.

"Лайфхак: на доступные расстояния хожу пешком. Говорят, полезно для здоровья. И психоэмоциональный фон выравнивается", – отметил пользователь ovirastrahan.

"Все на общественный транспорт", – призвала olgalukova04.

"Пусть на автобусах на работу ездят как в СССР", – написал roatislavkrasnozharov.

Некоторые пользователи предложили отказаться от автомобиля в пользу велосипеда. "Садитесь на велосипеды", – написал пользователь akrilovie__stoleshnici_.

"Все, что остаётся обычным людям – это пересаживаться на велосипеды", – считает пользователь donskoy96.

"Друзья, поменяйте на электрички и не парьтесь", – отметил пользователь v20let.

Некоторые комментаторы отметили, что используют автомобили лишь для самых необходимых поездок. "У меня сосед уже 100 литров сделал в гараже запас. Но кроме как в магазин за хлебом никуда не ездит", – написал olgerdnovok.

"Продам машину с полным баком, пишите в директ", – сыронизировал doc.aliev_a.

Пользователи также заявили, что вынуждены несколько часов стоять в очереди на АЗС, чтобы заправиться.

"Вчера действительно наблюдала именно возрастных мужчин в очереди... ведь нужно иметь столько свободного времени, чтобы стоять в очереди", – отметила _evgenia86.

"Люди ждут часами", – написала lisovaia_daria.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах юга России. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители.

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Автор: "Кавказский узел"

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