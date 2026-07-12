Пользователи раскритиковали сроки ремонтных работ в двух районах Дагестана
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Власти отчитались о возобновлении подачи энергии в Рутульском и Ахтынском районах Дагестана. Пользователи Telegram указали, что работы после ливней, прошедших шесть дней назад, продолжались слишком долго.
"Кавказский узел" писал, что электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей, прошедших 7-8 июля.
Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".
Специалистами «Дагэнерго» завершены работы по восстановлению электроснабжения потребителей Рутульского и части Ахтынского районов.
Иза подмыва берега горной рекой и обрушения опоры на воздушной линии 35 кВ было временно ограничено электроснабжение. Энергетики оперативно установили новую опору и завершили монтаж проводов, сообщило сегодня Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале, добавив, что электроснабжение восстановлено в полном объёме.
Это сообщение в Telegram-канале ведомства набрало 4 комментария. Пользователи сочли слишком долгими сроки выполнения работ.
"Через 6 дней. Оперативно. Молодцы", - пишет Baggio.
"Когда у людей все продукты испортились", - добавил Патя.
"Оперативно это спустя шесть суток? - спросил Марат И.
"Нет света как и прежде", - прокомментировал Муса Махаммад, не уточнив, в каком населенном пункте он живет.
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