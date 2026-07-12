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Кавказский узел

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20:01, 12 июля 2026

Пользователи раскритиковали сроки ремонтных работ в двух районах Дагестана

Ремонт линии передач. Скриншот фото из Telegram-канала пресс-службы администрации Ахтынского района от 12.07.26,https://t.me/pressa_akhty/25099.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отчитались о возобновлении подачи энергии в Рутульском и Ахтынском районах Дагестана. Пользователи Telegram указали, что работы после ливней, прошедших шесть дней назад, продолжались слишком долго.

"Кавказский узел"  писал, что электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей, прошедших 7-8 июля.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Специалистами «Дагэнерго» завершены работы по восстановлению электроснабжения потребителей Рутульского и части Ахтынского районов.

Иза подмыва берега горной рекой и обрушения опоры на воздушной линии 35 кВ было временно ограничено электроснабжение. Энергетики оперативно установили новую опору и завершили монтаж проводов, сообщило сегодня Минэнерго Дагестана в своем Telegram-канале, добавив, что электроснабжение восстановлено в полном объёме.

Это сообщение в Telegram-канале ведомства набрало 4 комментария. Пользователи сочли слишком долгими сроки выполнения работ.

"Через 6 дней. Оперативно. Молодцы", - пишет Baggio.

"Когда у людей все продукты испортились", - добавил Патя.

"Оперативно это спустя шесть суток? - спросил Марат И.

"Нет света как и прежде", - прокомментировал Муса Махаммад, не уточнив, в каком населенном пункте он живет.

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Автор: "Кавказский узел"

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