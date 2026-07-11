Видео из Цермера напомнило о проблеме бездорожья в горах Дагестана

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Проблема с плохими дорогами в высокогорных районах Дагестана актуальна уже длительное время, однако чиновники не предпринимают должных усилий для ее решения, указали жители республики, комментируя в соцсети ролик о том, как тяжелобольного пациента из села Цермер Чародинского района односельчане почти километр несли на носилках к врачам.

Как информировал "Кавказский узел", жителям Чародинского района пришлось почти километр нести по горным дорогам тяжелобольного односельчанина к врачам.

Видео на котором показано, как односельчане несли к врачам на носилках тяжелобольного жителя села Цермер 10 июля разместил Instagram*-паблик tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 тысячи пользователей. На 10.20 мск 11 июля этот пост набрал более 12 тысяч отметок "Нравится" и 727 комментариев. Большая часть их авторов связала сложности с эвакуацией пациента с разрушенными дорогами и транспортной недоступностью горных сел.

"Как жили в каменном веке, так и живём. Цивилизация это не про нас", – считает person0608.

"Ужас просто! Так бывает, когда из бюджета 80 процентов в карман кладут, а остальное для галочки на дороги… Ни воды, ни света", – написал пользователь avto_garant_017.

"Вот как наши люди живут, какие мосты ужасные. В 18 веке построены", – заявила naira96498.

"Уже почти 15 лет как переехали... а наши дороги – это отдельная тема. Кошмар ногу поставить негде. Что такое тротуары не знаем. А в горных районах люди вообще неделями вынуждены жить без света", – отметила ibragimova_cosmetologist.

Пользователи раскритиковали профильные организации и чиновников. "Власти наблюдают как наши люди выживают", – написала patimat84123.

"Почему полное бездействие чиновников Дагестана? Если они не помогают, зачем они нужны?" – спросила rumisa29017.

"Куда смотрят власти? Сидеть в кабинете каждый может. Почему люди должны страдать?" – задался вопросом kosmos123_1.

Отдельная тема обсуждения коснулась больниц и медицинской помощи в горных районах.

"В горных районах закрывают больницы, вместо того чтобы открывать их", – написал kurban_kulizanov.

"Если бы платили врачам нормальную зарплату, то люди бы ехали и работали бы в сёлах. Могли бы выделить средства, построить нормальную больницу в каждом селе", – считает candleroom_z.

"То, что нет медпунктов в сёлах или закрывают – это ужасно", – отметила magomedova_fatima.12.

Авторы комментариев также отметили жители вынуждены сами решать свои проблемы. "Как всегда, сами себя вытащим сами себе поможем", – написала ismailova.mg.

"Бедный наш народ всё сами, всё своими силами", – отметил mikailmikailov77.

"Бедные люди! Ну как так-то, а? Почему народ сам везде и всюду? Где та самая помощь?" – подчеркнул askhab.

В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов. Так, жильцы 13 домов села Маджалис Кайтагского района были эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур Левашинского района из-за выхода реки из берегов.

"Кавказский узел" также писал, что жители высокогорных сел Дагестана неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года жителям Хушета пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи соцсети, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

С аналогичной проблемой сталкнулись жители села Хутрах Цунтинского района. 9 февраля 2023 года машина скорой помощи не смогла проехать к заболевшей жительнице села Хутрах, и сельчанам пришлось нести женщину на носилках по дороге, заваленной снегом.

Случаи, когда жители высокогорных сел из-за бездорожья вынуждены на носилках переносить человека, нуждающегося в помощи врачей, происходят почти ежегодно, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" политолог Альберт Эседов. "Обозначаются инфраструктурные проблемы – отсутствие медицинских пунктов в труднодоступных населенных пунктах, невозможность обеспечить необходимую технику для транспортировки нуждающихся в медицинской помощи до медучреждений. К сожалению, только огласка подобных фактов как-то решает проблему", – отметил он.