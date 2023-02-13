Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана

13 февраля 2023, 23:39

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Отсутствие дорог в высокогорных районах Дагестана приводит к тому, что жители вынуждены транспортировать больных на руках по бездорожью. Власти не спешат решать проблему, однако огласка может привлечь их внимание.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Видео, на котором показано, как сельчане протаптывают в сугробах путь, чтобы пронести женщину к врачам, появилось в Сети. На одном из них мужчина пробирается навстречу видеокамере по колено в снегу. "У нас в Цунтинском районе в селении Хутрах заболела женщина. Дороги нет. Вот снег выше колена", - говорит мужчина. По его словам, все жители села вышли, чтобы протоптать дорогу идущим с носилками.

Подобные случаи, когда жители разных горных населенных пунктов, вынуждены из-за бездорожья, и на носилках переносить человека, которому необходима медицинская помощь, происходят почти ежегодно, указал политолог Альберт Эседов.

"Тут демонстрируется похвальная взаимовыручка, взаимопомощь населения друг другу. Но обозначаются и инфраструктурные проблемы - отсутствие медицинских пунктов в труднодоступных населенных пунктах, невозможность обеспечить необходимую технику для транспортировки нуждающихся в медицинской помощи до медучреждений. К сожалению, только огласка подобных фактов как-то решает проблему. К примеру, после сюжетов о ситуации в селе Хушет, власти республики заявили, что дорогу построят", - рассказал Эседов.

16 января 2022 года из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. Минтранс Дагестана 18 января 2022 года сообщил, что дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, ее строительство было решено проводить поэтапно. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. 7 января РГВК "Дагестан" сообщила, что жители села Хушет своими силами строят до населенного пункта автодорогу, деньги на это пожертвовал местный меценат. Комментаторы в сети раскритиковали чиновников за отсутствие помощи сельчанам, несмотря на то, что те неоднократно жаловались на отсутствие дороги

Несколько лет назад в Дагестане наметился серьезный рост в вопросе улучшения транспортной инфраструктуры, но последние 3-5 лет наблюдается существенный спад, указал главный редактор издания "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Остаются неосвоенными даже выделяемые Минтрансу Дагестана из бюджета средства. "Зависают" такие важные проекты, как объездные дороги из Махачкалы через Хасавюрт и Дербент. В республике есть серьезные проблемы в этом направлении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что в Дагестане планируется построить объездные дороги вокруг городов Хасавюрт и Дербент, ТАСС информировало еще в апреле 2018 года. 31 декабря 2022 года премьер Министр России Михаил Мишустин включил эти проекты в план мероприятий по строительству и реконструкции в России дорог, рассчитанный на 2023-2027 годы, сообщил "Интерфакс".

За состояние дорог должны отвечать инстанции, в ведении которых они находятся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проектов "Монитор ЖКХ" и "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.По его словам, определить виновного в ситуации, когда больного не успевают вывезти, будет сложно, нужно время, и соответствующая экспертиза.

Однако проблема является системной, добавил Увайсов. "Зимнее сообщение с горными районами в части оказания медицинской помощи обеспечивает только санитарная авиация", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января жителям Цумадинского района пришлось вручную расчищать дорогу, которая оказалась заблокирована после обвала горной породы. Часть комментаторов в соцсетях раскритиковала чиновников за то, что они не помогли людям с техникой, а другая часть похвалила сельчан за сплоченность.

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