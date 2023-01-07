Жители Хушета самостоятельно строят автотрассу

07 января 2023, 07:31

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Жители высокогорного села Хушет в Дагестане своими силами строят до населенного пункта автодорогу, деньги на это пожертвовал местный меценат, сообщил республиканский гостелеканал. Комментаторы в сети раскритиковали чиновников за отсутствие помощи сельчанам, несмотря на то, что те неоднократно жаловались на отсутствие дороги.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Хушет в Цумадинском районе Дагестане ранее неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января 2022 года Минтранс Дагестана. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тысяч метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини.

Репортаж о том, что в высокогорном селе Хушет впервые проложат автомобильную дорогу, опубликовала на своем YouTube-канале РГВК "Дагестан". "Строить взялся местный меценат при поддержке сельчан и руководства села", – уточнил телеканал.

Далее телеканал показал кадры из села, автор видеосюжета подчеркнул, что в Хушет невозможно добраться на машине, так как нет дороги. Далее показана узкая горная тропа. "По этой горной тропе дети ходят в школу, также больных доставляем на носилках в больницу [соседнего села]. Зимой гололед бывает", – рассказал на видео глава села Мурад Окиев.

Две недели назад из Хушета в больницу соседнего села по горной тропе пронесли 60-летнего мужчину. Чтобы добраться до соседнего села, людям надо преодолеть около восьми километров по ней. В селе Хушет проживает около тысячи человек. Жители отказываются переезжать в другие населенные пункты. Часть из них это объясняет тем, что в Хушете похоронены их предки, добавил автор сюжета.

Это видео на YouTube-канале РГВК "Дагестан" на 07.00 мск набрало около 331 тысячи просмотров и 28 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Там дорогу надо было делать 50 лет тому назад ,если не раньше", – заявил пользователь с ником Омар Хаям.

"Куда смотрели наши руководители, что дорог нет в это село? Во время СССР горы выравнивали, трассы делали горах", – заявил Ражидин Шихджамалов.

"Молодцы! Не забыли свои обычаи, традиции, а главное – это могилы предков. Надо всем Дагестаном помочь этим людям построить дорогу к ним. Откройте счёт, уверен, люди вам будут начислять, кто сколько может", – посоветовал Сайгид Магомедов.

"Скорее бы дорогу", – отметил Павел Кутуков.

Публикация о том, что за счет средств мецената в Хушет будет впервые построена дорога, была также размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 155 тысяч пользователей. На 07.00 мск эта запись набрала 214 отметок с реакцией пользователей и 41 комментарий.

"Хорошая новость", – написал Рамазан Рамазанов. "Это хорошая новость", – высказал схожее мнение Салам Саламов.

"Всех благ цумадинцам. А правительство наше где?" – спросил Nurik Magomedov.

"Дагестан такой красивый край – что летом может принимать туристов, что зимой. Но у [властей] нет денег на такой регион. А куда налоги уходят?" – задался вопросом Руслан Киров.

"Это не впервой. Все села у нас бездорожные, и только благодаря частной инициативе сельчане и заливают бетоном и облагораживают свои села. Вообще наш народ живет и развивается своими силами, в селах ничего нет от государства, никакой помощи", – считает Patima Kurbanova.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января жителям Цумадинского района пришлось вручную расчищать дорогу, которая оказалась заблокирована после обвала горной породы. Часть комментаторов в соцсетях раскритиковала чиновников за то, что они не помогли людям с техникой, а другая часть похвалила сельчан за сплоченность.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.