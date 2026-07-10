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19:27, 10 июля 2026

Правовая неопределенность вокруг пляжа "Оазис" в Махачкале затронула воспитанников Федерации парусного спорта

Пляж "Оазис" в Махачкале. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=bEdmnst628w

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Территориальное управление Росимущества не смогло установить правовые основания для передачи территории махачкалинского пляжа "Оазис" в аренду предпринимателям, которые держали там торговые точки. Состояние пляжа, где дети занимаются парусным спортом, серьезно ухудшилось в отсутствие арендаторов. 

Как писал "Кавказский узел", владельцы торговых точек на махачкалинском пляже "Оазис" в июле записали видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину с жалобой, что силовики не дают им работать, так как суд аннулировал у прежних арендаторов договор аренды. Пляж оказался в заброшенном состоянии, а предприниматели терпят убытки, рассказали авторы обращения. Они попросили позволить им доработать до конца курортного сезона. После обращения силовики забрали в отделение несколько человек, выдав им предписание о запрете торговли на пляже "Оазис". Владельцы торговых точек рассказали, что обращения к чиновникам не дают результата. 

Предпринимательница Арифа Харисова сообщила "Кавказскому узлу", что она и другие владельцы торговых точек на пляже работали по договору субаренды с арендатором, договор с которым суд по неизвестным им причинам аннулировал. Сейчас торговые точки, кафе, навесы и беседки убраны, работать предпринимателям не дают. В Минимущества республики им сообщили, что территория пляжа не принадлежит им, а относится к Росимуществу.

Арифа Харисова сегодня получила письменный ответ от территориального управления Росимущества. Копия ответа имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В письме чиновников говорится, что земельный участок, на котором расположен махачкалинский пляж “Оазис”, является собственностью Российской Федерации, входит в категорию земель населенных пунктов и имеет вид разрешенного использования «Под строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного и спортивно-туристического назначения». При этом право по управлению и распоряжению земельным участком передано в ведение Республики Дагестан. 

«Учитывая изложенное, ТУ Росимущества в Республике Дагестан не удается установить правовые основания для предоставления земельного участка в аренду, а также выдачу разрешения на торговлю в том числе, в виду отсутствия полномочий», - говорится в письме.

Ответ чиновников, как заметила предпринимательница, не прояснил для них ситуацию. «Кто в настоящее время является владельцем участка под пляж, к кому обращаться с просьбой заключить договор аренды, мы не знаем. Опять придется ходить по инстанциям», - сказала Арифа Харисова корреспонденту «Кавказского узла»

Пляж сейчас находится в удручающем состоянии, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель Федерации парусного спорта России Наталья Савинова. Структура федерации базируется на пляже «Оазис». 

«Когда там предприниматели работали, хоть какой-то порядок поддерживался. Сейчас очень грязно, никто не убирает. Рядом многоэтажные дома, людям близко прийти искупаться в море, - тем более бензин дорогой, далеко ездить не каждый сможет. Вечером дорога к пляжу и сама его территория не освещается. Куда стучать, в какие ворота, уже не знаешь», - посетовала  Наталья.

Из-за отсутствия подходящих условий трудно работать и Федерации парусного спорта, где занимаются много детей, отметила она. «Грязь, мусор, оборудование не дают, сколько мы уже писем писали. Бывшему главе Дагестана Меликову я писала, перезванивал его, помощник, говорил: «Поможем, чем сможем», - и тишина. Власть меняется, ничего не происходит», - заключила Наталья.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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