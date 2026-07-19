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13:00, 19 июля 2026

Повышение тарифов на проезд вызвало недовольство жителей Абхазии

Автобус в Сухуме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Абхазии стоимость проезда в маршрутках повышена до 50 рублей, сообщили власти. Местные жители, комментируя в соцсети сообщение о росте тарифов, отметили, что в республике цены растут повсеместно, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Также они пожаловались на плохие условия в маршрутках и автобусах.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня жители Сухума рассказали в соцсетях, что водители некоторых маршруток разместили в их салонах объявление о повышении цены на проезд до 50 рублей. Власти Абхазии заявили, что не согласовывали с перевозчиками увеличение тарифов.

В Абхазии стоимость проезда в городских маршрутках повышена до 50 рублей – с 15 июля по 1 октября. Стоимость проезда в городских автобусах – до 20 рублей, передало 16 июля ИА "Апсадгьыл-инфо" со ссылкой на Минэкономики республики.

Пост о том, что власти Абхазии согласовали с перевозчиками увеличение цен на проезд, опубликовал Instagram*-паблик chp_abh. Жители республики, комментируя эту запись, усомнились в том, что новые цены будут действовать только до 1 октября.

"Временно? До 1 октября? Жду не дождусь 2 октября. Посмотрим", – написала fata290792.

"А со 2 октября будет 100 рублей", – предположила an.zhela5965.

Комментаторы связали повышение стоимости проезда с вопросом об уровне зарплат и пенсий.

"Можно временно и зарплаты поднять", – написала elanakvarchiya.

"Надо брать с маршрутчиков пример и требовать поднять зарплаты и пенсии. А то маршрутчики топнули ножкой и подняли цену за проезд", – отметил wolf.7916969.

"Ждём повышения пенсии, или пенсионеры должны воздухом питаться? Всё дорожает, вопрос – как выжить?" – сказано в комментарии n.z.aaaa.

Пользователи предложили вместе с повышением тарифа обратить внимание на состояние транспорта и условия поездок.

"Коль подняли цены за проезд, создайте комфортные условия для проезда. Например, кондиционер и чтобы над головой не стояли люди. А то не поймёшь, на автобусе едешь или в маршрутке", – написал wolf.7916969.

"Пусть ещё проверят водителей и машины", – написала nata_kolen.

"Они хотя бы автобусы раз в неделю бы мыли, хоть просто из шланга. Зайдёшь – грязные все", – отметила elenaabh2.

Некоторые участники обсуждения предложили автобусы и троллейбусы как альтернативу маршруткам.

"На троллейбусе будем ездить!" – написала pilliya.m.

"Переходим на троллик" – сообщила mmadinka_kh_.

"Все дружно объявляем протест и садимся в автобус или троллик, тогда они будут умолять хоть за 40", – написала krendyasova6.

В комментариях звучали предложения увеличить число автобусов на отдельных направлениях.

"Пускай добавят количество автобусов, особенно в сторону турбазы – днём с огнём не сыщешь", – написала _greatelena.

"Дайте автобусы в пригород, в сторону Дранды, а то надоели маршрутки с антисанитарией и космическими ценами", – заявил torosian67.

Участники обсуждения также упомянули о подорожании бензина, однако пользователи по-разному оценивают его влияние на стоимость проезда.

"Учитывая общую ситуацию с бензином, это правильно", – считает 11111fer.

"Конечно, бензин подорожал, но зарплаты-то вы не подняли, забыли, наверное", – отметила tatyana_tatyana_011.

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Автор: "Кавказский узел"

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