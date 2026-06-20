Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители маршруток в Сухуме подняли цены на проезд до 50 рублей. Местные жители, комментируя объявление о повышении тарифа в соцсети, пожаловались на плохие условия в маршрутках и отметили, что в Абхазии цены растут повсеместно, а зарплаты остаются прежними.

Подписчик Instagram*-паблика chp_abh прислал фото объявления в маршрутке, на котором указано, что цена на проезд составляет 50 рублей. Автор публикации уточнил, что речь идет о Сухуме.

Жители Сухума указали на плохое состояние общественного транспорта

Этот пост в Instagram*-паблика chp_abh, на который подписано около 94,1 тысячи пользователей, на 11.40 мск 20 июня набрал 346 отметок "Нравится" и 247 комментариев. Обсуждение под публикацией о повышении стоимости проезда сосредоточилось вокруг причин роста цен и состояния общественного транспорта. Пользователи также затронули вопросы уровня зарплат, подорожания топлива и роли властей в регулировании перевозок.

Часть комментаторов отметила, что качество перевозок не соответствует стоимости проезда и призвала сначала модернизировать транспорт.

"50 рублей чтобы проехаться с водителем от которого несет перегаром, в маршрутке в которой сиденья износились 100 лет назад, полностью заполненной людьми, где невозможно вздохнуть..." - написал пользователь abhazskie_svadby.

"Прежде чем поднимать цену, привели бы в порядок транспорт", - отметила dolenkoalla.

Некоторые участники обсуждения сочли повышение ожидаемым, указывая на подорожание бензина. "Люди которые возмущаются, вы видели цены на бензин?" - написал пользователь maga_nokhchi_.

"Вы видели бензин сколько стоит? Конечно подорожает" - отметил saidadelbaa. "Увы цены на бензин поднялись это было ожидаемо", - считает elis_1996tm.

Часть комментаторов встала на сторону водителей. "Водители маршруток не причем. Бензин дорожает, у них есть семьи тоже которые живут на эти деньги!" - написала ilo_azhiba.

"Водители не виноваты. Цены растут с колоссальной скоростью. У них ведь то же семьи и их кормить надо", - заявила karasevaanaida.

Еще одна часть комментаторов указала на несоответствие роста цен и доходов населения. "А нам кто зарплату поднимет?" - написала dashaagumava. "На все цены растут, а зарплаты остаются прежними" - отметила valentina_kiulyan.

Часть участников дискуссии выступила за расширение сети автобусов и более активное регулирование перевозок.

"А нельзя городу закупить побольше автобусов и запустить по городу?" - написала chamagualamara. "Где гостранспорт? Уберите частников, надоело. Когда порядок будет?" - спросила saidaaristava.

Минэкономики Абхазии заявило об отсутствии решения о повышении цен на проезд

Власти Абхазии заявили, что цены на проезд по Сухуму остаются прежними - 40 рублей. "Министерством экономики проводится анализ экономической обоснованности возможного изменения тарифов на пассажирские перевозки с учетом текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и других расходов, влияющих на стоимость перевозок", - привело 19 июня ИА "Апсадгьыл-инфо" сообщение министерства.

Пост с сообщением властей о том, что цены на проезд по Сухуму остаются прежними, также был опубликован в Instagram*-паблике chp_abh. "Минэкономики заявляет о тарифе в 40 рублей, пассажиры платят по 50", - сказано в публикации. На 11.40 мск 20 июня этот пост набрал 271 отметку "Нравится" и 62 комментария.

"А Минэкономики в курсе, что народ платит 50 рублей?" - написала _shazina_abshilava_.

"Уже 50 рублей стоит проезд по городу на маршрутке. Все в цене поднимается. Если так поднимались бы зарплаты, пенсии, детское пособие… Как народ страдал и так страдает", - отметил пользователь akhra_kv_777.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.