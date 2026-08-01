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10:49, 1 августа 2026

Отчет властей о поставках топлива на АЗС вызвал скепсис жителей Абхазии

Очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После того как власти Абхазии отчитались о поставке 414 тонн бензина, на АЗС по-прежнему сохраняются очереди, топлива не хватает, а его качество остается низким, указали местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июля власти Абхазии отчитались, что в республику поступило 414 тонн автомобильного бензина, при этом поставка остальных объемов топлива ожидается в начале августа.

В Абхазии образовались длинные очереди на заправках. Вечером 29 июля появились ролики с заправки "Подорожник", где вдоль обочины дороги в очереди выстроились десятки машин. По данным комментаторов, объем отпуска топлива ограничен 20 литрами.

Сообщение властей Абхазии о том, что в республику поставлено 414 тонн бензина, 30 июля опубликовал Instagram*-паблик dtp_abh, на который подписаны около 22,3 тысячи пользователей. На 10.45 мск 1 августа эта запись набрала 248 отметок "Нравится" и 31 комментарий.  

Пользователи усомнились, что заявленные властями поставки топлива позволят быстро устранить нехватку горючего.

"Это на два дня", – написал astamursmur. "Восемь вагонов – как много", – считает lyumik1987.

Часть пользователей заявила, что после отчета властей бензин по-прежнему отсутствует на заправках.

"414 тонн, говорите, но где они? Ни на одной заправке нет", – указал пользователь cvinariyar95.

"Сегодня были очереди, бензина толком нет. Завтра, значит, ситуация должна поменяться", – считает 11111fer.

Комментаторы также указали на сохраняющиеся очереди на АЗС и необходимость ездить в поисках топлива.

"А очереди не уменьшаются", – отметила ovcharova_10.

"В гонках за бензином люди ездить устали", – заявил пользователь naurtapagua.

Отдельное недовольство вызвало ограничение отпуска бензина до 20 литров.

"У меня мотор 4,3. Что делать, если не хватает 20 литров в день?" – спросила shanava_330.

"Повседневные нужды на 20 литров? У нас практически у 70 процентов населения работа сезонная. Как работать людям на экскурсиях, трансферах, в такси и так далее?" – задалась вопросом sapaeva__diana.

Пользователи также обсудили качество продаваемого бензина. "Был бы это еще чистый бензин, а не разбавленный", – написала gechba.l.

"Вы лично замеряли качество бензина?" – поинтересовался lion.5989601.

"Октанометр опустите в 95-й на любой заправке – вопросы отпадут", – заявил gechba.l.

"Бензин ужасный, еще и ограничение в 20 литров ввели. Теперь только от заправки до заправки ехать – пока в очереди постоишь, этот бензин и прогорит", – написала anastasia_23.05.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис на юге России вызвал рост спроса на перевод автомобилей на газ, из-за чего в автомастерских образовались большие очереди. Длительное ожидание вынуждает водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили аналитики.

Массовый переход на газ не позволит решить проблему дефицита топлива из-за недостаточно развитой инфраструктуры. По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, создать ее в короткие сроки невозможно. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – пояснил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что повышенный спрос на газобаллонное оборудование будет временным. После стабилизации поставок бензина и исчезновения очередей на АЗС интерес к установке ГБО снизится, считает он.

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Автор: "Кавказский узел"

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