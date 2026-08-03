Очереди на заправках в Абхазии вызвали вопросы комментаторов в Telegram

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Длинные очереди на заправках в Абхазии по-прежнему выстраиваются, несмотря на объявленную властями поставку топлива. Комментаторы указали, что очереди стоят лишь к тем АЗС, где бензин дешевле.

Как писал" "Кавказский узел", 30 июля власти Абхазии отчитались, что в республику поступило 414 тонн автомобильного бензина, при этом поставка остальных объемов топлива ожидается в начале августа. После того как власти Абхазии отчитались о поставке бензина, на АЗС по-прежнему сохраняются очереди, топлива не хватает, а его качество остается низким, указали местные жители в соцсети.

В Абхазии образовались длинные очереди на заправках. Вечером 29 июля появились ролики с заправки "Подорожник", где вдоль обочины дороги в очереди выстроились десятки машин. По данным комментаторов, объем отпуска топлива ограничен 20 литрами.

Telegram-канал «ЧП Абхазия» опубликовал видео длинной очереди на заправке «Роснефти» в Сухуме, съемка произведена в вечернее время. Ценники на АЗС на записи не видны.

Это сообщение собрало 9 комментариев.

"Гаи нужно поставить инспектора очередь регулировать. А то могут быть плохие конфликты, — написал Dmitry A.

"Почему продолжаются такие километровые очереди? Ведь уже была поставка бензина", — пишет Animal Planet.

"Потому что тут он есть и дешевле, чем на местных заправках, вот и всë!" — ответил Алексей Акулин.

"А конкретнее? Ничего не напутали?" — спросила Марина Рузиева.

"А в Абхазии на местных заправках 95 по 95 руб. Подсолнух и Роснефть чуть дешевле", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис на юге России вызвал рост спроса на перевод автомобилей на газ, из-за чего в автомастерских образовались большие очереди. Длительное ожидание вынуждает водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, отметили аналитики.

Массовый переход на газ не позволит решить проблему дефицита топлива из-за недостаточно развитой инфраструктуры. По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, создать ее в короткие сроки невозможно. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – пояснил он.