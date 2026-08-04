Абхазские водители сообщили об ухудшении ситуации с топливом

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В Абхазии на некоторых заправках автомобили выстраиваются в несколько рядов, занимая в том числе полосу встречного движения, сообщил в Telegram один из водителей. Другие автомобилисты, комментируя его пост, рассказали, что проводят в очередях несколько часов и вынуждены ездить за топливом в другие населенные пункты.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июля власти Абхазии отчитались, что в республику поступило 414 тонн автомобильного бензина, а поставка остальных объемов топлива ожидалась в начале августа. После этого местные жители указали в соцсети, что на АЗС по-прежнему сохраняются очереди, топлива не хватает, а его качество остается низким.

Видео с очередью на АЗС "Роснефти" было опубликовано 4 августа в Telegram-канале "ЧП Абхазия", на который подписаны около 43,9 тысячи пользователей. В публикации говорится, что ситуация с бензином продолжает осложняться, а зафиксированная очередь стала одной из самых крупных с начала топливного кризиса.

"На видео видно, что машины выстроились сразу в несколько рядов. Часть водителей заезжает к заправке по полосе встречного движения, где также растянулась длинная очередь", – сказано в публикации.

Этот пост на 10.50 мск 4 августа набрала около 3,2 тысячи просмотров и 35 комментариев.

Участники обсуждения рассказали о длительном ожидании на заправках и поездках за топливом в другие населенные пункты. Один из водителей сообщил, что после двух часов в очереди смог купить лишь 20 литров бензина.

"Стоял два часа в очереди. Заправил 20 литров. Нужно быть готовым к перерыву на час-полтора в связи с заливкой топлива в резервуары", – отметил Робин.

"Пришлось из Сухума поехать в Приморск заправиться", – написал Abu Malik.

"Каждый год в августе одно и то же", – отметила Lara.

Часть комментаторов раскритиковала реакцию властей на топливный кризис. Пользователи указали, что перебои с бензином могут отразиться не только на работе транспорта, но и на стоимости товаров.

"А где бензин? Власти не видят, какой хаос происходит в стране? Так долго продолжаться не может, дальше уже пойдут изменения, в том числе экономические", – считает пользователь maniaki.

"От бензина зависит все, в том числе цены на продукты", – подчеркнул пользователь maniaki в другом комментарии.

"Власти сказали, что все под контролем. Бензин есть. Ну что уж тут... Верю", – написала Irina.

Другие участники обсуждения связали очереди с сезонным ростом потребления топлива и ажиотажным спросом. При этом один из пользователей указал, что проблемы с бензином наблюдаются и за пределами Абхазии.

"Для работы всего автотранспорта в Абхазии ежедневно требуется в среднем от 350 тысяч литров бензина зимой до 850 тысяч литров летом", – привел собственные расчеты пользователь DR.

"Если все спокойно будут покупать топливо в необходимом объеме, никаких очередей не будет", – считает Ахра.

"Везде с бензином проблемы, а у нас он должен быть? Как? Мы его производим?" – задался вопросом пользователь Shima.

Некоторые комментаторы предположили, что кризис усугубляется ограниченным числом поставщиков топлива. Они также призвали обратить внимание на возможную монополизацию рынка.

"Вопрос в другом: почему только "Роснефть" и "Подорожник"? А как же "Азид", "Алхан"? Попахивает монополией. На каждом кризисе есть люди, которые зарабатывают огромные деньги", – написал пользователь с ником G.H.

"Монополия охватывает республику семимильными шагами. Практически в каждой отрасли", – написал пользователь A N.

На 10.50 мск 4 августа на сайте кабинета министров Абхазии нет комментариев относительно жалобы местных жителей на ухудшение ситуации с топливом.