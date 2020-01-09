Аслан Бжания отправился в Абхазию

09 января 2020, 20:07

Лидер оппозиции Аслан Бжания вылетел в Сочи, оттуда он прибудет в Сухум, где проходит протестная акция против президента Абхазии, сообщил глава партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Активисты отказались покидать здание, пока их требование не будет выполнено. Власти назвали протест попыткой госпереворота. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов президента Абхазии. Спикер парламента сообщил о готовности депутатов встретиться с протестующими.

Алхас Квициния уточнил, что лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания вылетел в Сочи из Москвы, где проходит реабилитацию после тяжелой болезни. "Мы ожидаем нашего лидера, его поддержка и его политический опыт нам сейчас необходимы", - заявил Квициния корреспонденту "Кавказского узла".

Аслан Бжания в апреле 2019 года был госпитализирован в одну из больниц Москвы с диагнозом "вирусная пневмония". Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении, но Генпрокуратура отвергла эту версию.

Он сообщил, что протестующие покинули здание администрации президента, но не расходятся с площади, где ждут решения парламента. При этом собравшиеся ведут себя спокойно, отметил Квициния.

Глава партии "Амцахара" также сообщил, что спикеру парламента на заседании потребовалась помощь врачей. "Заседание продолжается, спикер парламента Валерий Кварчия был госпитализирован прямо из здания парламента, ему стало нехорошо. Этот факт затянул заседание", - заявил Квициния.

По его словам, оппозиционные силы не считают президента законно избранным и потому требуют не его отставки, а назначения внеочередных выборов.

Квициния отметил, что депутаты парламента Инал Тарба, Илья Гуния, Леонид Чамагуа, Алхас Джинджолия и Дмитрий Гунба выехали на государственную дачу, где сейчас находится президент Абхазии Рауль Хаджимба, чтобы обсудить с ним ситуацию, которая сложилась в стране.

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время сегодняшнего штурма администрации президента проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.