Участники протестов потребовали досрочных выборов президента Абхазии

09 января 2020, 17:17

Представители оппозиции пришли в парламент Абхазии с требованием собрать депутатов и назначить дату выборов президента. Спикер сообщил о готовности парламентариев встретиться с протестующими.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих заняли в здание администрации президента, отказавшись покидать его, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку. Власти назвали сегодняшние протесты попыткой государственного переворота.

Представители "Блока оппозиционных сил" пришли в парламент Абхазии, чтобы потребовать от депутатов назначить дату президентских выборов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов сегодняшнего митинга, Ахра Авидзба. "Президент полностью дискредитировал себя и в целом государственную власть в стране", - заявил Авидзба.

Алхас Квициния выразил надежду, что парламент выполнит требование оппозиции. "Ситуация может выйти из-под контроля, и мы вообще потеряем государство. Но этого нельзя допускать, вот и пусть думают избранники народа. Пусть выскажут главе государства, до чего он довел страну", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Амцахара".

Алхас Квициния летом 2019 года лишь на 1,22% голосов уступил Раулю Хаджимбе на президентских выборах. Во время сегодняшнего штурма администрации президента проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов голосования. При этом сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

Депутаты должны высказать мнение о происходящем в стране, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба. "Посмотрите, сколько недовольных политикой Хаджимба пришли на площадь", - указал он.

По словам Шамбы, депутаты уже начали собираться в здании парламента. "Пока они не собрались в полном составе. Конечно, кто-то из депутатов присутствовал на площади", - добавил Сергей Шамба.

Всех депутатов оповестили о срочной встрече в парламенте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. "У нас депутаты со всей Абхазии, поэтому не так быстро собрать всех. Мы намерены обсудить сложившуюся ситуацию, дать оценку действиям представителей оппозиции и готовы встретиться с ними", - заверил Кварчия. По его словам, решение о созыве внеочередной сессии парламента, посвященной митингу в Сухуме, будет принято сегодня.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.