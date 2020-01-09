Скриншот видео штурма здания администрации президента Абхазии 9 января 2020 года. https://web.telegram.org/#/im?p=@SputnikAbkhazia

09 января 2020, 16:46

Власти Абхазии назвали протесты в Сухуме попыткой госпереворота

Абхазские власти расценили сегодняшний штурм президентской администрации как попытку государственного переворота. Министерство обороны заявило, что не будет вмешиваться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, выбив там двери и окна. Активисты не покинут здание президентской администрации, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку, заявил лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния. Партия "Айтайра" также призвала Хаджимбу сложить полномочия, чтобы политический кризис не усугубился.

Квициния летом 2019 года проиграл президентские выборы, набрав лишь на 1,22% меньше Хаджимбы. Во время сегодняшнего штурма проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает иск Квицинии об отмене итогов выборов. Однако сам оппозиционер объяснил требование об отставке Хаджимбы тем, что охранник президента оказался подозреваемым по делу о резонансной перестрелке в Сухуме.

В администрации президента Абхазии прокомментировали сегодняшний штурм здания. "Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - процитировал представителя властей "Интерфакс".

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, заявил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - привело слова Кишмарии издание.

Накануне штурма, 8 января, партия "Форум народного единства Абхазии" и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Абааш" приняли совместное заявление, в котором осудили призывы к протестным акциям. Они считают, что обвинения, выдвинутые против Хаджимбы оппозицией, несостоятельны. "Попытки обвинить президента Абхазии в укрывательстве кого-либо совершенно безосновательны и не подкреплены никакими фактами, они преследуют единственную цель – дискредитировать главу государства любыми способами", - процитировало это заявление "Апсны пресс".

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании сообщается в справке "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" составлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.

Примечание:

"Хаджимба вступил в должность президента Абхазии вопреки требованиям оппозиции", "Абхазская оппозиция анонсировала обращение в Конституционный суд России", "Абхазские оппозиционеры объявили о проверке версии об отравлении Бжании".

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