Оппозиционеры заняли здание администрации президента Абхазии

09 января 2020, 16:00

Активисты не покинут здание президентской администрации, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку, заявил проигравший выборы Алхас Квициния.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих. Пытаясь пройти внутрь, они выбили двери и окна. Партия "Айтайра" призвала Хаджимбу сложить полномочия, чтобы политический кризис не усугубился.

Летом 2019 года в Абхазии прошли президентские выборы. Победителем признан Рауль Хаджимба. Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить иск проигравшего кандидата, Алхаса Квицинии, однако тот обаловал это решение. 18 декабря 2019 года Квициния потребовал отвода одного из судей, заявив, что у того истек срок полномочий. Сегодня суд, заседавший во время штурма президентской администрации, удовлетворил это ходатайство.

Представители оппозиции прорвались внутрь здания администрации президента Абхазии и намерены находиться там, пока президент страны Рауль Хаджимба не уйдет в отставку, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния, который находится на месте проведения протестной акции. Он отметил, что здание находится под контролем протестующих, Рауля Хаджимбы там нет. "Перед зданием много людей, есть раненые во время стачек с сотрудниками милиции", - рассказал Квициния.

Он констатировал, что столкновения митингующих с сотрудниками милиции закончились. По данным Квицинии, на антиправительственный митинг собрались больше тысячи человек. "Были выбиты окна на первом этаже, через которые наши соратники проникли в здание и двери. Представители партии «Амцахара» призвали их не допустить дальнейшего ущерба зданию, не громить его", - отметил оппозиционер.

Квициния заявил, что требование об отставке Хаджимбы связано не с выборами, а с резонансной перестрелкой в центре Сухума. "Мы требуем отставки президента, поскольку арестованный по делу о перестрелке в центре Сухума, в которой погибли трое человек, был сотрудником охраны президента. Он сам должен был уйти в отставку после этого", - пояснил Алхас Квициния.

22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо". Два человека были убиты на месте, затем в больнице скончалась одна из четверых раненых. В декабре 2019 года Рауль Хаджимба уволил глав МВД и прокуратуры. Их отставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Двое из подозреваемых в этом убийстве оказались бывшими силовиками, они заключены под стражу. 6 января был арестован еще один подозреваемый, четвертый объявлен в розыск. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, что третий подозреваемый был сотрудником охраны президента.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографические справки об Алхасе Квицинии и Рауле Хаджимбе.