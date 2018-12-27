Омбудсмен Абхазии осудила применение полицией оружия в Тамыше

27 декабря 2018, 09:17

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл заявила, что сотрудники правоохранительных органов не имели права открывать огонь из автоматического оружия по движущемуся автомобилю.

26 декабря омбудсмен Асида Шакрыл выступила с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим 11 декабря, когда сотрудниками отделения уголовного розыска Очамчырского РОВД в селе Тамыш во время проведения оперативно-разыскных мероприятий было применено огнестрельное автоматическое оружие при попытке остановить преследуемый автомобиль ВАЗ-2114.

В результате стрельбы был ранен пассажир машины, сообщает "Спутник-Абхазия".

"Открыв на ходу огонь из автоматического оружия, сотрудники уголовного розыска тем самым подвергли серьезному и неоправданному риску жизнь водителя, проигнорировавшего требование остановиться, а также пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения, оказавшихся на месте происшествия", - говорится в заявлении, опубликованном 26 декабря на сайте "Абхазия-Информ".

Омбудсмен потребовала от МВД Абхазии внедрения эффективных процедур разбирательства подобных происшествий, для того чтобы можно было привлекать к ответственности лиц, причастных к использованию огнестрельного автоматического оружия в ненадлежащих обстоятельствах.

Необходимо предоставить сотрудникам правоохранительных органов широкий арсенал средств, применение которых не может привести к смертельным ранениям, но которые достаточны для нейтрализации задерживаемого, чтобы свести к минимуму риск нанесения ущерба ему и посторонним лицам, считает Шакрыл.

Уполномоченный по правам человека призвала министра внутренних дел Абхазии отреагировать на случившееся. Она потребовала, чтобы Генпрокуратура проследила как за ходом расследования этого инцидента, так и за ведением и результатами проводимых прокуратурами районов проверок по всем подобным случаям, сообщает 26 декабря apsadgil.info.