Боец из Дагестана убит в зоне СВО

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Арсен Алибеков из Ботлихского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2012 бойцов из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2011 бойцов из Дагестана.

О передаче ордена Мужества родным убитого в военной операции Арсена Алибекова сообщила сегодня администрация Ботлихского района в Telegram-канале.

Награду супруге Алибекова вручил глава района Руслан Гамзатов. Подробности биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 2012 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине мая администрация Ботлихского района информировала, что в боевых действиях убиты Гасулбег Шарамазанов и Нурмагомед Абакаров.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".