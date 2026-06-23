Двое военных из Дагестана убиты на Украине
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Иса Чопалаев и Хидирнаби Гаджиев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2011 бойцов из Дагестана.
Как сообщал "Кавказский узел", на 23 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2009 бойцов из Дагестана.
В Карабудахкентском районе родным военнослужащих, которые были убиты в ходе военной операции на Украине, переданы посмертные награды, сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале.
Ордена Мужества переданы родным Исы Чопалаева и Хидирнаби Гаджиева, говорится в публикации.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 2011 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В начале апреля администрация Карабудахкентского района информировала, что в боевых действиях убиты семь военнослужащих.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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