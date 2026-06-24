Власти Дагестана оставили без поддержки семью травмированного срочника

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Отец срочника из Дагестана Магомедбека Хизбулаева вынужден занимать деньги, чтобы продолжать уход за тяжело травмированным сыном. Семья не получила поддержки ни от чиновников, ни от депутатов, а следствие настаивает на версии несчастного случая, игнорируя слова солдата об избиении.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний солдат-срочник из Дагестана с тяжелой травмой головы в январе поступил на лечение в московский НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Миннац Дагестана заявил, что выясняет обстоятельства его травмирования и находится на связи с родителями военнослужащего. Пострадавший Магомедбек Хизбулаев сам сказал в больнице, что был избит, а версия его командиров о падении с вышки не согласуется с характером травм, однако военный следователь не заинтересовался словами срочника. В середине февраля отец рассказал, что у Магомедбека после травмы не работает половина тела.

По официальной версии срочник из Дагестана получил травмы черепа при падении с вышки, хотя есть основания полагать, что он был избит, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев, призвав установить, что произошло в части. Отец пострадавшего обращался к депутатам из Дагестана с просьбой разобраться в случившемся и не допустить, чтобы дело было спущено на тормозах.

Отец травмированного срочника Магомедбека Хизбулаева распространил видеообращение с просьбой одолжить ему деньги. Магомеднур Хизбулаев пояснил, что уже почти семь месяцев ухаживает за сыном и пока не может выйти на работу.

По словам Хизбулаева-старшего ему нужны более 400 тысяч рублей. Мужчина подчеркнул, что намерен в будущем вернуть деньги. “Мне не нужно просто так, мне нужно в долг. Я напишу расписку”, - заявил он на записи, опубликованной в Telegram-канале Шамиля Хадулаева.

От властей Дагестана семья так и не получила никакой поддержки - ни от чиновников, ни от депутатов, заявил Магомеднур Хизбулаев “Кавказскому узлу”.

“Абсолютно ничего нет. Я хотел встретиться с депутатом Госдумы здесь, в Москве, уже два месяца пытаюсь встретиться и никак не могу, у них времени нету. От чиновников никакой помощи нет. А что касается следствия, то оно решило, что сын упал с КамАза. Сейчас я нахожусь здесь с ним в госпитале и не могу выйти на работу. У меня семья находится в Сочи на съемной квартире, плюс здесь расходы, и там за квартиру платить надо. Из за этого я попросил помощи, занять деньги под расписку”, - сказал он.

Заседание суда в Воронеже назначено на 30 июня, сообщил Магомеднур. “Мне нужно ехать в Воронеж с сыном вместе, но в госпитале нам говорят: “Выпустим его, если только выпишется, а обратно потом не примем”. По-другому не хотят выпускать. Но если мы выпишемся, все остальное лечение будет самостоятельное, а это дорого. Но и в суде нам нужно присутствовать: они говорят, что он упал, но независимую экспертизу никто не хочет делать», - рассказал Хизбулаев.

По словам отца, пострадавший молодой человек перенес уже две операции в госпитале имени Бурденко. “Одну операцию сделали ему, поставили титан на голову с двух сторон. На 6 число обнаружили гематому, опять вскрыли его, опять сделали ему операцию, удалили гематому. У него левая сторона не работает, с костылем он до туалета и обратно сам доходит. Плюс после операции у него образовалась эпилепсия и ещё начало портиться зрение. Это все требует в дальнейшем реабилитации по полной программе. Кроме того, у него стопа кривая, надо выровнять: нога не слушается его, дергается, рука не работает, в руках держать ничего не может”, - пояснил Хизбулаев.

Он предоставил “Кавказскому узлу” фото и видео состояния сына до и после операций.

Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев называет следствие необъективным. "Следствие не хочет называть виновного. Вначале сказали, что с вышки упал, потом сказали, что с КамАза упал, потом - что с БТРа упал. Короче говоря, следствие проявляет беспринципность, непрофессионализм. По человеку очевидно, что его избили, а они никак не могут признать, что его избили, и покрывают преступника. Другого объяснения не нахожу", - сказал Хадулаев “Кавказскому узлу”.

По его словам, глава Миннаца Дагестана подключался решению проблемы, но это ни к чему не привело. Хадулаев напомнил, что врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Темирлан Абуталимов “попал в аварию” в начале марта и в течение месяца был на больничном. "Но сейчас не знаю, в чем дело”, - добавил Хадулаев. Абуталимов, судя по его официальному Telegram-каналу, с 10 апреля вернулся к работе.