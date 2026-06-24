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03:29, 24 июня 2026

Власти Дагестана оставили без поддержки семью травмированного срочника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец срочника из Дагестана Магомедбека Хизбулаева вынужден занимать деньги, чтобы продолжать уход за тяжело травмированным сыном. Семья не получила поддержки ни от чиновников, ни от депутатов, а следствие настаивает на версии несчастного случая, игнорируя слова солдата об избиении. 

Как писал "Кавказский узел", 19-летний солдат-срочник из Дагестана с тяжелой травмой головы в январе поступил на лечение в московский НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Миннац Дагестана заявил, что выясняет обстоятельства его травмирования и находится на связи с родителями военнослужащего. Пострадавший Магомедбек Хизбулаев сам сказал в больнице, что был избит, а версия его командиров о падении с вышки не согласуется с характером травм, однако военный следователь не заинтересовался словами срочника. В середине февраля отец рассказал, что у Магомедбека после травмы не работает половина тела. 

По официальной версии срочник из Дагестана получил травмы черепа при падении с вышки, хотя есть основания полагать, что он был избит, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев, призвав установить, что произошло в части.  Отец пострадавшего обращался к депутатам из Дагестана с просьбой разобраться в случившемся и не допустить, чтобы дело было спущено на тормозах.

Отец травмированного срочника Магомедбека Хизбулаева распространил видеообращение с просьбой одолжить ему деньги. Магомеднур Хизбулаев пояснил, что уже почти семь месяцев ухаживает за сыном и пока не может выйти на работу. 

По словам Хизбулаева-старшего ему нужны более 400 тысяч рублей. Мужчина подчеркнул, что намерен в будущем вернуть деньги. “Мне не нужно просто так, мне нужно в долг. Я напишу расписку”, - заявил он на записи, опубликованной в Telegram-канале Шамиля Хадулаева. 

От властей Дагестана семья так и не получила никакой поддержки - ни от чиновников, ни от депутатов, заявил Магомеднур Хизбулаев “Кавказскому узлу”. 

“Абсолютно ничего нет. Я хотел встретиться с депутатом Госдумы здесь, в Москве, уже два месяца пытаюсь встретиться и никак не могу, у них времени нету. От чиновников никакой помощи нет. А что касается следствия, то оно решило, что сын упал с КамАза. Сейчас я нахожусь здесь с ним в госпитале и не могу выйти на работу. У меня семья находится в Сочи на съемной квартире, плюс здесь расходы, и там за квартиру платить надо. Из за этого я попросил помощи, занять деньги под расписку”, - сказал он.

Заседание суда в Воронеже назначено на 30 июня, сообщил Магомеднур. “Мне нужно ехать в Воронеж с сыном вместе, но в госпитале нам говорят: “Выпустим его, если только выпишется, а обратно потом не примем”. По-другому не хотят выпускать. Но если мы выпишемся, все остальное лечение будет самостоятельное, а это дорого. Но и в суде нам нужно присутствовать: они говорят, что он упал, но независимую экспертизу никто не хочет делать», - рассказал Хизбулаев.

По словам отца, пострадавший молодой человек перенес уже две операции в госпитале имени Бурденко. “Одну операцию сделали ему, поставили титан на голову с двух сторон. На 6 число обнаружили гематому, опять вскрыли его, опять сделали ему операцию, удалили гематому. У него левая сторона не работает, с костылем он до туалета и обратно сам доходит. Плюс после операции у него образовалась эпилепсия и ещё начало портиться зрение. Это все требует в дальнейшем реабилитации по полной программе. Кроме того, у него стопа кривая, надо выровнять: нога не слушается его, дергается, рука не работает, в руках держать ничего не может”, - пояснил Хизбулаев.

Он предоставил “Кавказскому узлу” фото и видео состояния сына до и после операций.

Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев называет следствие необъективным. "Следствие не хочет называть виновного. Вначале сказали, что с вышки упал, потом сказали, что с КамАза упал, потом -  что с БТРа упал. Короче говоря, следствие проявляет беспринципность, непрофессионализм. По человеку очевидно, что его избили, а они никак не могут признать, что его избили, и покрывают преступника. Другого объяснения не нахожу", - сказал Хадулаев “Кавказскому узлу”. 

По его словам, глава Миннаца Дагестана подключался решению проблемы, но это ни к чему не привело. Хадулаев напомнил, что врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Темирлан Абуталимов “попал в аварию” в начале марта и в течение месяца был на больничном. "Но сейчас не знаю, в чем дело”, - добавил Хадулаев. Абуталимов, судя по его официальному Telegram-каналу, с 10 апреля вернулся к работе.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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